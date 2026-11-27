Năm 2026, Công an xã phát hiện 1 vụ/1 trường hợp là công dân của xóm trồng 50 cây thuốc phiện, Công an xã tiến hành xử lý hành chính theo quy định của pháp luật.

Đại diện đoàn thể xóm ký cam kết thực hiện mô hình “Xóm không ma túy".

Hội nghị công bố quyết định triển khai xây dựng mô hình, thành lập ban chỉ đạo mô hình và quyết định ban hành quy chế “Xóm không ma túy”. Phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, những hành vi bị nghiêm cấm và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy; tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng, không tái trồng các loại cây có chứa chất ma túy như cây thuốc phiện, cây cần sa; chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Xây dựng mô hình “Xóm không ma túy” nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.