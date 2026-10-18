Xã Phục Hòa diễn tập sát thực tế, nâng cao năng lực phòng thủ từ cơ sở

Đồng chí Nông Minh Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Phục Hòa cho biết: Để đảm bảo cho cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra, Ban Chỉ đạo diễn tập xã thành lập Ban tổ chức, tổ đạo diễn, tổ đảm bảo... Quán triệt nghiêm túc trong cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Huy động nhân dân xã ủng hộ nhân lực, vật tư, lương thực, thực phẩm và gần 200 triệu đồng; các lực lượng tham gia trên 14.000 ngày công lao động, trên 3 ha đất giải phóng mặt bằng, xây dựng lán trại, khu căn cứ, thao trường thực binh…

Cuộc diễn tập chia làm 3 giai đoạn và 5 vấn đề huấn luyện. Do làm tốt mọi công tác chuẩn bị nên khi bước vào diễn tập ở phần thực hành vận hành cơ chế, xã thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước trong tổ chức các giai đoạn chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Quá trình thực hiện, địa phương thể hiện rõ cơ chế: Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt thông qua các hội nghị của Đảng ủy, UBND, các cơ quan khối Đảng, khối chính quyền, quân sự, công an. Tại các cuộc họp, đồng chí chủ trì điều hành từng nội dung trong xử lý các tình huống quốc phòng, an ninh, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tính chủ động, sáng tạo trong phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, đề ra chủ trương, biện pháp xử lý phù hợp với quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cơ quan quân sự, công an nhạy bén trong phân tích tình hình, đánh giá âm mưu, thủ đoạn của đối phương, đề xuất các biện pháp xử trí các tình huống.

Trong phần thực binh xử lý tình huống A2 (đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin), lực lượng quân sự, công an xã phối hợp tham gia xử lý nhuần nhuyễn tình huống giả định. Các lực lượng tham gia thực hành từng bước theo đúng trình tự kịch bản, có sự hiệp đồng chặt chẽ, các động tác của từng cá nhân cũng như các bộ phận đều thuần thục, xử trí tình huống chiến đấu linh hoạt, bảo đảm an toàn trong từng đề mục, từng tình huống, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo các vị trí đảm nhiệm.

Lực lượng dân quân xã Phục Hòa thực hành nội dung thực binh súng máy phòng không 12,7mm.

Với đề mục: Tổ chức vòm phòng không bền vững, đánh địch tiến công hỏa lực đường không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu và khắc phục hậu quả. Sau tiếng còi báo động, tình huống thực binh, các trận địa phòng không khẩn trương chiếm lĩnh vị trí, những khẩu súng máy phòng không 12,7mm đồng loạt hướng về mục tiêu giả định.

Trên các tuyến giao thông hào, từng mũi dân quân cơ động áp sát khu vực chiến đấu; lực lượng công an, biên phòng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bảo đảm an ninh, an toàn; xe chữa cháy, cứu thương liên tục cơ động vào khu vực bị đánh phá.

Các tổ cứu hộ, cứu nạn khẩn trương tìm kiếm, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, sơ cứu chuyển về tuyến sau. Tổ chức và thực hành sơ tán nhân dân, lớp học thời chiến hiệu quả; quá trình sơ tán lực lượng được tổ chức chặt chẽ, di chuyển có trật tự, an toàn. Đây là những nội dung mang ý nghĩa thiết thực để giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho học sinh, từ đó nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phòng tránh đánh trả tiến công hỏa lực đường không của địch trong tình hình mới.

Trên thao trường, phương châm “4 tại chỗ” được vận dụng linh hoạt, hiệu quả. Lực lượng dân quân phát huy vai trò nòng cốt, công an bảo vệ hiện trường, lực lượng biên phòng nắm vững nguyên tắc trong sử dụng lực lượng trong tuần tra, quản lý biên giới; lực lượng y tế khẩn trương phân loại nạn nhân, cấp cứu ban đầu; các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia vận chuyển vật tư, hỗ trợ sơ tán nhân dân.

Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Phục Hòa thành công tốt đẹp, được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó để lại nhiều bài học quý báu giúp địa phương nâng cao thực chất năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; khả năng chỉ huy, hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang cùng cả hệ thống chính trị.