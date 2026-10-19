Xã Phù Yên vô địch Giải bóng đá nam thanh niên 7 người tỉnh Sơn La năm 2026

Các đại biểu dự lễ bế mạc.

Trận chung kết giữa đội xã Phù Yên - Công an tỉnh Sơn La.

Dự lễ bế mạc có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.

Cầu thủ đội Công an tỉnh ăn mừng sau bàn thắng

Đông đảo cổ động viên tham gia cổ vũ trận chung kết

Ban tổ chức trao huy chương cho các vận động viên.

Giải đấu quy tụ 18 đội bóng với hơn 250 vận động viên đến từ các xã, phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn các đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích cao nhất vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Công tác chuẩn bị về lực lượng, thể lực và chuyên môn được các đội chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu.

Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xã Phù Yên

Sau 6 ngày tranh tài (từ ngày 14 đến 19/10), các đội bóng đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Ban tổ chức trao giải nhì cho đội Công an tỉnh

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xã Phù Yên; giải nhì cho đội Công an tỉnh Sơn La; giải ba cho đội xã Lóng Phiêng; giải Phong cách cho đội phường Chiềng Cơi; trao các giải thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất.

Ban tổ chức trao giải ba cho đội xã Lóng Phiêng

Ban tổ chức trao giải Phong cách cho đội phường Chiềng Cơi

Ban tổ chức trao giải cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

Ban tổ chức trao giải cho thủ môn xuất sắc nhất.