Xã Phù Yên vô địch Giải bóng đá nam thanh niên 7 người tỉnh Sơn La năm 2026
Ngày 19/10, tại Sân vận động 3/2, Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tỉnh đoàn Sơn La tổ chức bế mạc Giải bóng đá nam thanh niên 7 người tỉnh Sơn La năm 2026. Đây là môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X.
Dự lễ bế mạc có đồng chí Hà Trung Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La.
Giải đấu quy tụ 18 đội bóng với hơn 250 vận động viên đến từ các xã, phường và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Các đội được chia thành 6 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm, lựa chọn các đội nhất bảng và 2 đội nhì bảng có thành tích cao nhất vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Công tác chuẩn bị về lực lượng, thể lực và chuyên môn được các đội chú trọng, góp phần nâng cao chất lượng giải đấu.
Sau 6 ngày tranh tài (từ ngày 14 đến 19/10), các đội bóng đã mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng.
Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải nhất cho đội xã Phù Yên; giải nhì cho đội Công an tỉnh Sơn La; giải ba cho đội xã Lóng Phiêng; giải Phong cách cho đội phường Chiềng Cơi; trao các giải thưởng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất và thủ môn xuất sắc nhất.
Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/the-thao/xa-phu-yen-vo-dich-giai-bong-da-nam-thanh-nien-7-nguoi-tinh-son-la-nam-2026-7BsYU5jvg.html