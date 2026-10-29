Xã Phú Xuyên: Xây dựng tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát

Đoàn công tác của xã Phú Xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát tại “tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát” ở khu phố Hoà Bình, thôn Đỗ Xá. Ảnh: Nguyễn Chương

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tại xã Phú Xuyên diễn ra khá sôi động. Bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn hiện tượng một số nơi công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, trang thiết bị, nguồn gốc nguyên liệu chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng.

Trước thực tế đó, UBND xã Phú Xuyên đã lựa chọn khu phố Hòa Bình ở thôn Đỗ Xá để triển khai xây dựng mô hình “tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát” năm 2026. Đây là tuyến phố sát Quốc lộ 1A, thường tập trung đông người, có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

Công tác kiểm tra, xét nghiệm nhanh về an toàn thực phẩm, dụng cụ chế biến, sử dụng tại các nhà hàng được thực hiện đúng quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ người tiêu dùng. Ảnh: Nguyễn Chương

Bà Nguyễn Thị Như ở khu phố Hòa Bình cho biết, gia đình tôi kinh doanh bún phở đã nhiều năm nay. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, lựa chọn thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh khi chế biến để phục vụ nhu cầu ăn uống của khách hàng.

“Việc xây dựng tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát được các hộ kinh doanh đồng tình, thực hiện nghiêm túc. Từ đó, các quy định của pháp luật về kinh doanh, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được chúng tôi cam kết thực hiện, góp phần bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng và xây dựng môi trường kinh doanh văn minh hơn”, bà Nguyễn Thị Như cho biết.

Các cơ quan chuyên môn ở xã Phú Xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát điều kiện kinh doanh, hướng dẫn các chủ hộ thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm. Ảnh: Nguyễn Chương

Qua tìm hiểu được biết, bước đầu tại khu phố Hòa Bình ở thôn Đỗ Xá đã có 20 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống được chọn để xây dựng mô hình “tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát”. Theo đó, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra, rà soát điều kiện kinh doanh, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các chủ hộ thực hành an toàn thực phẩm, ký cam kết, gắn biển hiệu để nhận diện.

Từ đó, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, vệ sinh hàng quán, bát đũa, cơ sở vật chất, điều kiện kinh doanh vì sức khỏe người tiêu dùng của các hộ được nâng lên. Các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến phố đều gắn biển công khai tên chủ hộ, ngành hàng, số điện thoại, niêm yết giá và các quy định của pháp luật hiện hành, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn hơn.

“Xây dựng tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát là hết sức quan trọng. Qua đó để các hộ kinh doanh chấp hành tốt hơn về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo tâm lý yên tâm cho khách hàng gần xa khi sử dụng thực phẩm nơi đây”, ông Nguyễn Đình Thuỷ, tổ giám sát an toàn thực phẩm thôn Đỗ Xá cho biết.

Xây dựng tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát tại khu phố Hòa Bình, thôn Đỗ Xá đang góp phần đưa hoạt đông kinh doanh đi vào nền nếp, xây dựng tuyến phố "sáng- xanh- sạch- đẹp". Việc kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục được tăng cường, tạo chuyển biến thực chất trong ý thức, trách nhiệm của người kinh doanh, phòng ngừa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Việc nhân rộng mô hình “tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát” được xã Phú Xuyên tiếp tục thực hiện một cách thực chất, phát huy hiệu quả lâu dài. Ảnh: Nguyễn Chương

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng cho biết, quan điểm xây dựng mô hình “tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát” phải thực chất, duy trì nền nếp, phát huy hiệu quả lâu dài. Chúng tôi sẽ tập trung theo dõi, kiểm tra, giám sát các điều kiện vệ sinh, dụng cụ chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, công tác bảo quản thực phẩm, việc chấp hành các quy định liên quan và kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

“Việc nhân rộng mô hình được chúng tôi thực hiện từng bước, lấy chất lượng và hiệu quả thực tế làm căn cứ, không chạy theo số lượng. Xã sẽ đẩy mạnh tuyên truyền để người tiêu dùng chủ động lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn, kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm nếu có. Đồng thời, tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường kinh doanh thực phẩm an toàn, minh bạch, văn minh, đặt sức khỏe và quyền lợi chính đáng của người dân lên hàng đầu”, bà Nguyễn Thị Hằng thông tin.