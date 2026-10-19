Xã Phú Xuyên: Xây dựng thành công nhiều mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp

Các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở xã Phú Xuyên vừa nâng cao thu nhập cho người dân vừa góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Ảnh: PV

Trong bối cảnh nền kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, việc khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên gắn với đổi mới tư duy sản xuất ở xã Phú Xuyên đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, người dân nơi đây đã khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai, ao hồ trũng thấp, áp dụng các biện pháp KHKT để xây dựng mô hình sản xuất theo hướng sản hóa.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm của gia đình ông Nguyễn Hồng Hải ở thôn Nam Quất mang lại nguồn lợi kinh tế cao, giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều lao động. Ảnh: PV

Những năm qua, gia đình ông Nguyễn Hồng Hải ở thôn Nam Quất đã tập trung cải tạo ao hồ, đầu tư nuôi ếch thương phẩm. Ông Hải cho biết, toàn bộ hệ thống ao hồ nuôi ếch khoảng 2 mẫu được thiết kế khép kín, các lồng nuôi bố trí phù hợp với tập tính sinh trưởng, đảm bảo mật độ ở các lứa khác nhau. Bên cạnh chủ động nguồn thức ăn sạch, việc chăn nuôi theo hướng bán tự nhiên là yếu tố quan trọng để ếch sinh trưởng, phát triển tốt, tạo ra sản phẩm chất lượng.

“Năm 2025, gần 20 vạn con ếch thương phẩm đã mang lại nguồn thu nhập khoảng 700 triệu đồng, giải quyết việc làm thời vụ cho nhiều lao động. Còn năm nay, tôi thả nuôi hơn 40 vạn con ếch, phần lớn các lồng nuôi đều đạt trọng lượng bình quân 3 con/1kg đang được xuất bán ra thị trường, dự kiến hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn so với những năm trước”, ông Nguyễn Hồng Hải chia sẻ.

Mô hình chăn nuôi thỏ kết hợp với trồng rau, của, quả và ao hồ nuôi cá của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu ở thôn Nam Quất mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Ảnh: PV

Các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã Phú Xuyên chủ yếu là trồng rau, củ, quả hữu cơ, cây ăn quả có múi, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi dúi, thỏ, chim, nuôi trồng thuỷ sản theo hướng hàng hoá. Nhờ đầu tư đúng hướng và có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ cho vay vốn, tập huấn chuyển giao KHKT nên các mô hình đều phát triển tốt, mang lại giá trị kinh tế cao. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản ở xã Phú Xuyên đạt trên 1.151 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Thay vì đầu tư dàn trải, thiếu liên kết, chúng tôi tập trung tuyên truyền, vận động người dân khai thác tiềm năng, đầu tư nguồn lực vào những lĩnh vực có lợi thế nổi trội. Hiện nay, bên cạnh trồng lúa để ổn định lương thực, người dân trong thôn chủ yếu trồng cây ăn quả kết hợp cải tạo ao hồ để nuôi cá, ốc nhồi, ếch, xây dựng chuồng trại nuôi thỏ, gia súc, gia cầm… Qua theo dõi, các mô hình đều sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân”, ông Đào Xuân Chính, Chi hội trưởng Hội Nông dân thôn Nam Quất cho biết.

Để hiện thực hóa tiềm năng, xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả, xã Phú Xuyên đã tập trung tuyên truyền người dân đầu tư đúng hướng, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp. Huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng phục vụ sản xuất, góp phần giảm chi phí vận chuyển, ưu tiên phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, tổ chức giới thiệu, quảng bá sản phẩm qua các phiên livestream, nâng cao giá trị kinh tế và khả năng tiếp cận thị trường.

Hội Nông dân xã Phú Xuyên duy trì tổ chức các phiên livestream giới thiệu, quảng bá, mở rộng kênh tiêu thụ hàng nông sản do người dân sản xuất. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết, đơn vị luôn là điểm tựa, sát cánh cùng hội viên trong phát triển kinh tế. Hiện nay, tổng nguồn vốn kết nối cho hội viên vay phát triển kinh tế là hơn 160 tỷ đồng/ 1.600 hộ vay; giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động. Hàng năm, hội duy trì phối hợp tổ chức từ 8- 15 lớp tập huấn cho hàng nghìn lượt hội viên tham gia, góp phần nâng cao kiến thức về công tác hội, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, chuyển đổi số, livestream bán hàng.

“Toàn xã hiện có gần 1.600 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi. Trong đó, có 7 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương; 117 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố, còn lại là cấp xã. Chúng tôi tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc kết nối cho hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để mở rộng quy mô sản xuất, xây dựng mô hình kinh tế; đẩy mạnh chuyển giao KHKT; tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, quảng bá sản phẩm, livestream bán hàng, xây dựng chuỗi liên kết cung - cầu thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững”, chị Nguyễn Thị Phương Thảo thông tin.