Xã Phú Xuyên: Xây dựng, phát huy hiệu quả mô hình chuyển đổi số

Các tổ chuyển đổi số cộng đồng ở xã Phú Xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng tiện ích trong chuyển đổi số. Ảnh: Nguyễn Chương

Quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi số, xã Phú Xuyên đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xây dựng các mô hình, đưa chuyển đổi số vào thực tiễn. Giờ đây, việc chuyển đổi số trên địa bàn xã không chỉ thực hiện một cách đơn thuần mà ngày càng hướng đến giải quyết những vấn đề cụ thể, tạo ra giá trị thiết thực và mang lại hiệu quả rõ nét.

Phòng cộng đồng số tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên góp phần đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Chương

Thời gian qua, bên cạnh phục vụ hội họp và các nhiệm vụ chính trị, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm duy trì thường xuyên các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, bồi đắp văn hóa đọc cho người dân trong vùng. Ngoài ra, những nét đẹp, bản sắc văn hóa của làng nghề mộc truyền thống Vạn Điểm cũng được đưa vào không gian sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách tham quan, trải nghiệm.

“Các hoạt động tại Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn Vạn Điểm diễn ra sinh động, thiết thực, đáp ứng mọi nhu cầu hưởng thụ văn hoá của người dân. Đặc biệt, tại đây có phòng cộng đồng số, là nơi kết nối tri thức, hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt, ứng dụng các tính năng chuyển đổi số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và một số tiện ích khác của chuyển đổi số”, ông Nguyễn Phúc Văn, Trưởng thôn Vạn Điểm cho biết.

Chuyển đổi số tại xã Phú Xuyên có sức lan toả sâu rộng trên tất cả các ngành nghề, lĩnh vực, mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Ảnh: Nguyễn Chương

Nhờ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động nguồn lực trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, xã Phú Xuyên đã đạt được những kết quả thiết thực, toàn diện trong chuyển đổi số, nhất là các mô hình chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn.

Về mô hình “Nhà văn hóa số”, hiện nay 32/32 nhà văn hóa thôn ở xã Phú Xuyên đã lắp đặt mạng internet không dây, đạt tỷ lệ 100%. Tại các nhà văn hóa thôn đã niêm yết mã QR tra cứu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và thông tin tuyên truyền phục vụ người dân. Mô hình này đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ số thiết yếu.

Cùng với “Nhà văn hoá số”, mô hình “Thôn số trên nền tảng Công dân Thủ đô số iHanoi” được xây dựng tạo số nhóm chat cộng đồng thu hút gần 14.000 người tham gia.Ngoài ra, mô hình “Chợ, tuyến phố thông minh 4.0- thanh toán không dùng tiền mặt” được triển khai sâu rộng tại 8/8 chợ và 5/5 tuyến phố. Mô hình này hướng tới mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thương mại, tạo điều kiện để người dân tiếp cận các hình thức thanh toán hiện đại, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, minh bạch và an toàn.

Xã Phú Xuyên xây dựng tuyến phố Hòa Bình đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát gắn với thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Nguyễn Chương

“Tại khu phố Hòa Bình đã xây dựng tuyến phố đảm bảo an toàn thực phẩm có kiểm soát gắn với thanh toán không dùng tiền mặt. Đây là bước tiến rất quan trọng trong chuyển đổi đổi số, giúp người dân yên tâm khi sử dụng dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn thực phẩm. Việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các cửa hàng kinh doanh cũng rất thuận lợi, an toàn đối với mọi người khi giao dịch mua bán”, ông Nguyễn Đình Thuỷ ở thôn Đỗ Xá cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, hiện nay xã Phú Xuyên cũng đã xây dựng thành công mô hình “Trạm y tế thông minh”, triển khai và sử dụng Hệ thống thông tin quản lý Trạm y tế (HIS) phục vụ tiếp nhận, khám chữa bệnh, quản lý người bệnh ngoại trú; thực hiện liên thông dữ liệu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với cổng giám định bảo hiểm y tế; chuẩn hóa, số hóa dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên môn, dữ liệu y tế công cộng, dữ liệu nhân lực và tài sản, từng bước hiện đại hóa công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Người dân xã Phú Xuyên tham gia khám sức khoẻ miễn phí và cập nhật hồ sơ sức khoẻ điện tử. Ảnh: Nguyễn Chương

Ngoài ra, xã cũng đã xây dựng mô hình dịch vụ công lưu động hỗ trợ người dân yếu thế, phân công cán bộ chuyên môn tham gia tổ xung kích, hướng dẫn người yếu thế (người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách…) thực hiện các dịch vụ công thuận lợi. Bên cạnh đó, xã đã xây dựng mô hình, “không gian thanh niên số”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tiên phong của tuổi trẻ trong hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng chuyển đổi số.

“Công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã đã đạt được những kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo thông suốt theo nguyên tắc “6 rõ”. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW một cách đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với thực tiễn, đưa ứng dụng số đến gần hơn với mọi người dân, doanh nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, ông Phan Duy Trung, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Xuyên thông tin.