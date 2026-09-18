Xã Phú Xuyên vận hành cơ chế '4 trục', quyết liệt khơi thông điểm nghẽn để tăng tốc phát triển

Nhận diện "điểm nghẽn", chủ động vận hành cơ chế "4 trục"

Trong giai đoạn đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước tại cơ sở, Đảng ủy xã Phú Xuyên đã chủ động nhận diện rõ những rào cản đang làm chậm đà phát triển của địa phương. Đáng chú ý là những vướng mắc kéo dài trong công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Để xử lý triệt để những bất cập này, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo vận hành hiệu quả cơ chế "4 trục" liên thông: Đảng ủy lãnh đạo - Hội đồng nhân dân giám sát - Ủy ban nhân dân điều hành - Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội vận động, đồng thuận.

Cơ chế "4 trục" không chỉ tạo ra sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị mà còn xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Mọi chủ trương, chính sách trước khi ban hành đều được đưa ra thảo luận công khai, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, bảo đảm tính khả thi và hợp lòng dân. Sự liên thông này giúp các quyết sách được triển khai thông suốt từ cấp ủy đến từng thôn, xóm, hạn chế tối đa tình trạng chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đảng ủy xã Phú Xuyên xác định khơi thông điểm nghẽn không thể làm theo kiểu phong trào hay cắt khúc, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ảnh PV

Nói về quyết tâm đổi mới và hiệu quả của mô hình này, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh nhấn mạnh: "Khơi thông điểm nghẽn không thể làm theo kiểu phong trào hay cắt khúc, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Cơ chế "4 trục" giúp chúng tôi kiểm soát chặt chẽ quy trình triển khai nhiệm vụ, từ khâu ban hành nghị quyết đến khâu tổ chức thực hiện và giám sát kết quả. Quan trọng nhất là tạo được sự thống nhất cao trong tư duy và hành động của đội ngũ cán bộ, lấy sự hài lòng của nhân dân và hiệu quả công việc làm thước đo".

Sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy cùng vai trò giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân xã đã tạo tiền đề cho công tác điều hành của chính quyền có nhiều bước tiến mang tính đột phá. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nhân dân, từ đó từng bước tháo gỡ triệt để các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Chuyển biến rõ nét từ chính quyền phục vụ nhân dân

Trên nền tảng vận hành hiệu quả cơ chế "4 trục", Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên đã cụ thể hóa các chỉ đạo bằng nhiều giải pháp đột phá, đạt kết quả rõ rệt trên mọi lĩnh vực. Trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng, một trong những lĩnh vực phức tạp kéo dài, xã đã triển khai "Mô hình hỗ trợ lưu động cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu", cử cán bộ trực tiếp về từng cơ sở để kiểm tra, tiếp nhận và hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời, nền tảng "Thửa đất số" được đưa vào vận hành giúp chuẩn hóa dữ liệu địa chính, số hóa ranh giới và nguồn gốc sử dụng đất, tạo cơ sở xử lý dứt điểm các vướng mắc tồn đọng.

Trong công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số, chính quyền xã ghi dấu ấn đậm nét với mô hình "Khai tử ngoài giờ" (24/7), tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký khai tử bất kể ngày nghỉ hay buổi tối để phục vụ kịp thời nhu cầu cấp thiết của nhân dân.

Báo cáo ghi nhận trong kỳ từ ngày 20-7 đến 19-8-2026, Bộ phận Một cửa của xã đã tiếp nhận và xử lý 3.834 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó số hồ sơ nộp trực tuyến đạt 2.231 hồ sơ (tỷ lệ 58,2%). Địa phương đã trả kết quả đúng hạn và trước hạn cho 3.607 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%, không có hồ sơ trễ hạn. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, trả kết quả bản điện tử và thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đều đạt 100%.

Cán bộ xã trực tiếp hướng dẫn người dân lớn tuổi cách thao tác trên điện thoại thông minh để thực hiện các thủ tục hành chính. Ảnh PV

Song song đó, công tác xây dựng Đảng số được thực hiện quyết liệt. Xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử, số hóa 100% hồ sơ đảng viên và đạt tỷ lệ 93,47% thu đảng phí trực tuyến lũy kế (với tổng số tiền đã nộp qua hệ thống đạt hơn 1,49 tỷ đồng trên 1,60 tỷ đồng khai báo từ 27.985 lượt hồ sơ). Phong trào "Bình dân học vụ số" với 32 Tổ công nghệ số cộng đồng và 10 lớp tập huấn lưu động đã hướng dẫn hơn 3.800 lượt người dân nâng cao kỹ năng số, góp phần kích hoạt thành công 83.203 tài khoản định danh VNeID Mức 2 (đạt tỷ lệ 98,2% trên tổng số 84.723 tài khoản được cấp).

Những nỗ lực cải cách đã tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế phát triển. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm trên địa bàn xã đạt 10,8%. Lĩnh vực thương mại điện tử phát triển bứt phá với doanh thu đạt 407,6 tỷ đồng, trong khi công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được bảo đảm, địa phương đã hoàn thành hỗ trợ xây mới và sửa chữa 9 nhà Đại đoàn kết, trao kinh phí sinh kế cho các hộ cận nghèo và vận động hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung cho biết: "Ủy ban nhân dân xã đã cụ thể hóa chỉ đạo bằng các kế hoạch hành động chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số và minh bạch hóa thủ tục hành chính đã giúp rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân".

Sự chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong làm việc của bộ máy chính quyền đã củng cố niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. Ông Trần Văn Tám, người dân xã Phú Xuyên chia sẻ: "Trước đây làm thủ tục giấy tờ đôi lúc còn vướng mắc, nhưng gần đây cán bộ xã đã về tận thôn hướng dẫn tận tình, nhiều thủ tục làm trực tuyến rất nhanh gọn. Sự phục vụ chu đáo, làm việc có trách nhiệm khiến người dân chúng tôi rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của địa phương".

Những kết quả đạt được từ việc vận hành cơ chế "4 trục" là tiền đề quan trọng để xã Phú Xuyên tiếp tục siết chặt kỷ cương hành chính, chủ động tháo gỡ các khó khăn phát sinh, quyết tâm hoàn thành và vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho cả năm 2026.