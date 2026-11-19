Lãnh đạo xã Phú Xuyên tặng hoa chúc mừng đơn vị quản lý và đại diện các trường học trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Chương

Năm học 2025-2026, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ sở giáo dục ở xã Phú Xuyên đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và giáo dục STEM, tạo bước phát triển toàn diện trong sự nghiệp giáo dục.

Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng trình bày báo cáo tuyên dương khen thưởng kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Chương

Điểm nổi bật, tại kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp Thành phố, học sinh xã Phú Xuyên đạt 23 giải, gồm 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhiều học sinh đạt giải cao tại cuộc thi “Tài năng Tin học trẻ quốc tế cấp thành phố; cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”; cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội...

Để nâng cao chất lượng giáo dục, các nhà trường luôn duy trì tốt hoạt động sinh hoạt chuyên môn, nghiên cứu bài học, bồi dưỡng giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy. Tích cực ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng trường chuẩn quốc gia và bảo đảm an toàn trường học.

Cán bộ, giáo viên các trường học ở xã Phú Xuyên tham dự Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh Nguyễn Chương

Tại xã Phú Xuyên, 100% cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm quản lý nhà trường, cơ sở dữ liệu ngành và các nền tảng quản lý giáo dục theo quy định. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục đạt kết quả tích cực, với 90,6% trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 11/29 trường đạt chuẩn mức độ II trước sắp xếp.

Kế thừa, phát huy thành tích, kết quả đạt được, năm học 2026–2027, các trường học ở xã Phú Xuyên tiếp tục tập trung ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, chú trọng chất lượng các môn học nền tảng, kết quả tuyển sinh vào lớp 10 và bồi dưỡng học sinh giỏi. Đồng thời đẩy mạnh giáo dục STEM, Robotics, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, giảng dạy.

Bí thư Đảng uỷ xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh phát biểu tại Lễ tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Nguyễn Chương

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh trân trọng chúc mừng, ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả nổi bật, toàn diện các trường học trên địa bàn đã đạt được. Đồng thời tri ân, tôn vinh sự cống hiến, những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong sự nghiệp trồng người cao quý.

Bước vào năm học 2026_2027, các trường học tổ chức kiện toàn, sắp xếp, vận hành theo mô hình mới. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, đồng hành, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy học trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên đề nghị các các trường học tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị và chất lượng dạy học. Chú trọng giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống; nâng cao chất lượng các môn học nền tảng; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, chủ động khắc phục một số "điểm nghẽn" của ngành giáo dục và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Bí thư Đảng uỷ xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 3 tập thể. Ảnh: Nguyễn Chương

Lãnh đạo xã Phú Xuyên trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Chương

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 3 tập thể gồm Trường Mầm non Phú Xuyên A (trước sắp xếp), Trường Tiểu học Phú Xuyên và Trường THCS Trần Phú; trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 3 tập thể, 8 cá nhân và trao tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBNB thành phố cho 7 trường học; trao tặng Giấy khen của UBND xã cho 26 giáo viên có thành tích xuất sắc trong dạy học.