Xã Phú Xuyên: Thực hành tuần tra, ứng cứu hộ đê, tìm kiếm cứu nạn

Các lực lượng tiến hành kiểm tra rà soát các vị trí trọng điểm, xung yếu trên công trình kè Đại Gia ở thôn Thuỵ Phú. Ảnh: PV

Tình huống diễn tập giả định, thời tiết diễn biến bất thường, giông lốc, mưa lớn xảy ra trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đê điều và các khu dân cư vùng ven sông Hồng. Sau khi nhận các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phú Xuyên đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp quán triệt, phân công nhiệm vụ cho các thành viên triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo đó, các lực lượng đã tiến hành tuần tra, canh gác, kiểm tra rà soát các vị trí trọng điểm, xung yếu trên công trình kè Đại Gia (tương ứng vị trí kè từ K103+500-K105+200 tuyến đê hữu sông Hồng) thuộc địa phận thôn Thuỵ Phú.

Qua kiểm tra, các lực lượng phát hiện tại vị trí tương ứng K104+700 xảy ra sự cố sập đường đỉnh kè dài 9m, rộng 3m, vị trí cách chân đê hữu sông Hồng khoảng 150m. Trước tình hình đó, lực lượng tuần tra, canh gác đã nhanh chóng báo cáo với cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung huy động lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý.

Với phương châm "4 tại chỗ" và "3 sẵn sàng", các lực lượng đã huy động máy móc, vật tư kịp thời gia cố, xử lý sự cố sập đỉnh kè Đại Gia. Ảnh: PV

Tại hiện trường, các lực lượng tại chỗ đã tiến hành khoanh vùng, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Đồng thời tập trung đắp đất gia cố, lu lèn đầm chặt và đổ bê tông đảm bảo kết cấu theo quy định. Với sự phối hợp đồng bộ, kịp thời của các lực lượng, chỉ trong khoảng 1 giờ đồng hồ sự cố sập mặt đường bê tông đỉnh kè Đại Gia đã được xử lý xong đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, chương trình tập huấn nghiệp vụ tuần tra, canh gác, ứng cứu hộ đê, tìm kiếm cứu nạn ở xã Phú Xuyên đã tổ chức thành công, đảm bảo an toàn về người và tài sản. Ảnh: PV

Chuyên đề thực hành xử lý sự cố sập đường đỉnh kè Đại Gia nằm trong chương trình tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, ứng cứu hộ đê, tìm kiếm cứu nạn năm 2026.

Trước đó, chương trình tập huấn đã tập trung quán triệt, triển khai các chuyên đề về pháp luật đê điều và công tác quản lý, bảo vệ đê điều; Quy định chế độ, nội dung tuần tra đê, cống qua đê và tuyến kè, hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu hư hỏng, sự cố đê điều ngay từ giờ đầu; Chế độ thông tin báo cáo, hướng dẫn phân công trực ban, duy trì quân số và quy trình truyền tin khi có sự cố khẩn cấp và một số nội dung quan trọng khác.