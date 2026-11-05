Xã Phú Xuyên: Thúc đẩy phát triển sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu

Mô hình trồng nho hạ đen của gia đình anh Hoàng Văn Cương ở thôn Duyên Trang, xã Phú Xuyên sinh trưởng, phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Nguyễn Chương

Xây dựng mô hình sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu

Những năm gần đây, việc xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu không chỉ là giải pháp ứng phó trước mắt mà còn là chiến lược nhằm nâng cao giá trị sản xuất, cải thiện sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững.

Cây nho được trồng theo tiêu chuẩn VietGap, giá bán 170.000 đồng/ kg. Ảnh: Nguyễn Chương

Anh Hoàng Văn Cương ở thôn Duyên Trang cho biết, gia đình anh hiện trồng hơn 1ha nho hạ đen theo tiêu chuẩn VietGap. Toàn bộ diện tích nho được che chắn bằng khung sắt thép, mái lợp ni lông và màng phủ mặt luống, góp phần chống mưa bão, ngăn ngừa sâu bệnh, các loại nấm, đồng thời giữ độ ẩm ổn định cho đất.

“Cây nho sinh trưởng, phát triển đồng đều, mỗi năm cho thu hoạch 2 lứa quả, chất lượng thơm ngon. Riêng trong đợt này, chúng tôi đã thu hái 1,5 tấn quả, giá bán 170.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi khoảng trên 250 triệu đồng. Việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thuận lợi để chúng tôi mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao giá trị sản phẩm nông sản”, anh Hoàng Văn Cương cho biết.

Thực tế cho thấy, nông nghiệp là một trong những ngành kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng, tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu. Sự gia tăng nhiệt độ, thay đổi lượng mưa, các hiện tượng thời tiết cực đoan… đang làm thay đổi điều kiện sản xuất, cơ cấu mùa vụ và năng suất cây trồng, vật nuôi. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu còn làm gia tăng chi phí sản xuất, tiềm ẩn những rủi ro, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm và đời sống của người dân.

Ngoài ra, phương thức sản xuất nông nghiệp truyền thống dựa nhiều vào kinh nghiệm, khai thác tài nguyên và phụ thuộc vào điều kiện thời tiết cũng đang bộc lộ những hạn chế nhất định. Vì vậy, chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường, công nghệ, quản trị rủi ro và bảo vệ môi trường, là hướng đi cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Một mô hình hiệu quả không chỉ tập trung vào việc lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi có khả năng chống chịu mà cần được xây dựng trên cơ sở liên kết đồng bộ giữa các yếu tố về điều kiện tự nhiên, khoa học công nghệ, nguồn lực tổ chức sản xuất, thị trường tiêu thụ và chính sách hỗ trợ nếu có.

Mô hình trồng rau trong nhà màng của bà Đồng Thị Vinh ở xã Phú Xuyên luôn xanh tốt, đáp ứng chuỗi liên kết, tiêu thụ trên thị trường. Ảnh: Nguyễn Chương

Tại xã Phú Xuyên, nhờ triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp nên các mô hình trồng rau sạch trong nhà màng, nhà lưới, trồng rau thủy canh; trồng nho hạ đen; nuôi dúi, cá, ếch thương phẩm… đã mang lại giá trị kinh tế cao, giảm rủi ro do, phụ thuộc vào thời tiết.

"Toàn bộ 1,5ha rau cải trồng trong nhà màng đều sinh trưởng, phát triển tốt, đáp ứng chuỗi tiêu thụ trên thị trường. Việc ứng dụng tiến bộ KHKT vào đầu tư sản xuất rau hữu cơ đã mang lại những lợi ích thiết thực về kinh tế, môi trường. Bởi dù thời tiết nắng nóng hoặc xảy ra mưa lớn thì cây rau vẫn phát triển xanh tốt, cho sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng đến với người tiêu dùng”, bà Đồng Thị Vinh- Công ty CP Thực phẩm Vinh Hà ở xã Phú Xuyên cho biết.

Phòng ngừa rủi ro, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, hiệu quả xây dựng mô hình sản xuất, thích ứng biến đổi khí hậu nên giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản ở xã Phú Xuyên đạt trên 1.151 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025 (số liệu 9 tháng đầu năm 2026). Kết quả đó đã khẳng định hiệu quả của đổi mới phương thức sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị kinh tế, phòng ngừa rủi ro và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Mô hình nuôi ếch thương phẩm ở xã Phú Xuyên khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế mặt nước, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: Nguyễn Chương

Phó Trưởng phòng (phụ trách) Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Phú Xuyên Nguyễn Văn Hữu cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu UBND xã định hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng khu vực; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hợp tác xã và người dân ứng dụng tiến bộ KHKT, lựa chọn giống có năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng tốt với điều kiện thời tiết để sản xuất.

Ưu điểm của các mô hình sản xuất trong nhà màng, nhà lưới, trồng rau thủy canh..đã giúp kiểm soát tốt hơn về môi trường, tiết kiệm nước, hạn chế tác động bất lợi của thời tiết và nâng cao chất lượng nông sản. Sản xuất theo hướng hữu cơ, VietGap góp phần giảm sử dụng vật tư hóa học, cải thiện môi trường đất, hướng tới nền nông nghiệp an toàn và bền vững.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sinh thái và ứng dụng công nghệ cao; ưu tiên hình thành các vùng, điểm sản xuất phù hợp với quy hoạch và điều kiện thực tế. Trọng tâm là đẩy mạnh cơ giới hóa, công nghệ tưới tiết kiệm, sản xuất trong nhà màng, nhà lưới, truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, xây dựng mã số vùng trồng, áp dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững”, ông Nguyễn Văn Hữu thông tin.