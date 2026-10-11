Xã Phú Xuyên: Thu nhận 422 mẫu sinh phẩm ADN của các thân nhân liệt sĩ

Công an xã Phú Xuyên bố trí cán bộ hỗ trợ, đưa đón các thân nhân liệt sĩ phục vụ lấy mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: PV

Thông tin từ Công an xã Phú Xuyên cho biết, ngày 10-10 các lực lượng chức năng đã tiến hành thu nhận 97 mẫu sinh phẩm ADN của 97 thân nhân liệt sĩ trên địa bàn. Với tình cảm, trách nhiệm đối với các thân nhân liệt sĩ, quá trình lấy mẫu sinh phẩm được các lực lượng thực hiện chặt chẽ, khoa học, chính xác, thận trọng, đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật.

Các lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu sinh phẩm ADN đảm bảo chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. Ảnh: PV

Các mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ sẽ được giám định, tạo cơ sở khoa học trong hành trình xác định danh tính, quê quán các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, là tình cảm, trách nhiệm, “mệnh lệnh từ trái tim” của các lực lượng chức năng nhằm đáp ứng nguyện vọng, lòng mong mỏi của các gia đình đã nhiều năm chờ đợi thông tin về người thân là liệt sĩ.

Thiếu tá Đinh Quang Văn, Phó Trưởng Công an xã Phú Xuyên cho biết, sau 2 đợt đơn vị đã phối hợp thu nhận 422 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ (đợt 1 là 325 mẫu). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để các thân nhân liệt sĩ và người dân nắm bắt được chủ trương, phối hợp thực hiện hiệu quả.

“Nhờ tập trung cao cho công tác rà soát, xác minh, lập danh sách, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ kê khai, đăng ký tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN, các đợt lấy mẫu tại đơn vị đều đạt kết quả cao và thuận lợi. Ngoài ra, việc bố trí cán bộ tham gia hỗ trợ, đưa đón các thân nhân liệt sĩ đến trụ sở Công an xã để lấy mẫu sinh phẩm ADN cũng đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, gần dân, nâng cao uy tín, trách nhiệm đối với Nhân dân”, Thiếu tá Đinh Quang Văn thông tin.