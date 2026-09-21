Xã Phú Xuyên: Tập trung thu hoạch lúa sau đợt mưa lớn kéo dài

Người dân xã Phú Xuyên huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa đã chín. Ảnh: PV

Vụ mùa năm nay, xã Phú Xuyên gieo cấy 1.779,2 ha lúa, tập trung chủ yếu ở các giống: Đài Thơm 8, Dự Hương 8, Ngọc Nương 9, TBR225, TBR89, VNR20, nếp 87, nếp 97, nếp cái hoa vàng và một số giống lúa thảo dược. Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước trên đồng ruộng, kênh rạch dâng cao đã gây ngập úng cục bộ khoảng 36 ha lúa.

Nhờ tập trung cao cho công tác tiêu úng, thoát nước, chủ động thực hiện các biện pháp khôi phục sản xuất nên sau đợt mưa lớn, ngập úng cục bộ cây lúa vẫn sinh trưởng, phát triển ổn định. Hiện nay, tại các cánh đồng người dân đang nhanh chóng thu hoạch lúa mùa trà sớm đã chín với diện tích đạt được khoảng 200ha.

Thời tiết tạnh ráo đang tạo thuận lợi cho người dân xã Phú Xuyên thu hoạch lúa vụ mùa đã chín, đảm bảo thành quả sản xuất. Ảnh: PV

Đối với các trà lúa đang trong giai đoạn chín sữa, chín sáp, bà con tiếp tục chăm sóc, giữ mực nước phù hợp để cây lúa nhanh phục hồi, tăng cường khả năng chống đổ sau mưa lớn, ngập úng cục bộ. Đồng thời tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại để có các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Hiện tượng thời tiết cực đoan, mưa lớn, ngập lụt có thể xảy ra bất ngờ và gây nên những hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Do vậy, việc chủ động ứng phó, tập trung thu hoạch lúa mùa nhanh gọn là yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ thành quả sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống dân sinh trong mùa mưa bão.