Xã Phú Xuyên: Tập trung chi trả kinh phí bồi thường thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Xã Phú Xuyên tập trung chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với những hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Thời gian qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên và các cơ quan, đơn vị liên quan đã phối hợp thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm kê, giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Qua đó, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời sớm bàn giao mặt bằng sạch phục vụ dự án.

Người dân xã Phú Xuyên đồng thuận, phấn khởi nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Tính đến ngày 7-10 xã đã tổ chức chi trả trên 24 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất trồng lúa, đất mồ mả bị ảnh hưởng, thu hồi phục vụ dự án. Công tác rà soát, kiểm kê, xác minh nguồn gốc đất, lập và phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ được triển khai kịp thời, đảm bảo trình tự; việc tổ chức chi trả được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Công tác chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ được thực hiện kịp thời, đảm bảo trình tự, đúng quy định hiện hành.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km, phạm vi giải phóng mặt bằng rất lớn, liên quan đến nhiều loại đất, thành phần kinh tế và các lĩnh vực khác nhau. Do vậy, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng từng hồ sơ, từng phương án bồi thường, tổ chức gặp gỡ, đối thoại, giải thích đầy đủ các chính sách đối với người dân, kịp thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, đảm bảo việc chi trả kinh phí đúng quy định, phù hợp với thực tế.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư- Hạ tầng xã Phú Xuyên Dương Hùng Kiên cho biết, những hộ dân đã đồng thuận với các phương án được phê duyệt, chúng tôi tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục để người dân sớm nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ, đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo quy định.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các đợt chi trả và giải quyết kịp thời các trường hợp có vướng mắc phát sinh trong phạm vi thẩm quyền, quan điểm là không để quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân bị ảnh hưởng, đồng thời đảm bảo tốt tiến độ chung của dự án.