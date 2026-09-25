Xã Phú Xuyên: Tăng tốc cán đích làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản kiểm tra, động viên các lực lượng tham gia cập nhật, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: PV

Những ngày này, tại điểm nhập liệu ở trung tâm hành chính xã Phú Xuyên, đội ngũ cán bộ, nhân viên các phòng, ban chuyên môn cùng hàng chục giáo viên ở các trường học đang tập trung cao độ, quyết liệt cho chặng nước rút chiến dịch cao điểm “45 ngày” hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Với khối lượng công việc lớn, đòi hỏi chính xác cao, việc rà soát, đối chiếu, cập nhật số hoá dữ liệu đất đai được các bộ phận thực hiện một cách kỹ lưỡng, khoa học. Qua đó vừa góp phần đẩy nhanh tiến độ, đồng thời đảm bảo việc chuẩn hoá, nâng cao chất lượng dữ liệu đất đai theo yêu cầu "đúng - đủ - sạch - sống".

Ngoài cán bộ, nhân viên các phòng, ban liên quan, trong đợt này xã Phú Xuyên đã huy động tăng cường hàng chục giáo viên tham gia làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Ảnh: PV

Cô Nguyễn Thị Hường- Giáo viên Trường Mầm non Vạn Điểm cho biết, từ ngày 3-9 đến nay cô và nhiều đồng nghiệp khác được huy động tham gia làm sạch dữ liệu đất đai của xã. Quá trình tiếp cận công việc được sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn, nên việc rà soát, đối chiếu và nhập dữ liệu được thực hiện khá thuận lợi.

“Số hóa, làm sạch, đồng bộ dữ liệu đất đai là nhiệm vụ quan trọng, bởi qua các thời kỳ nhiều thửa đất đã tách, gộp hoặc biến động về diện tích nhưng vẫn chưa được chỉnh lý, hiện tượng thửa đất chưa rõ ràng về số thửa, chủ sở hữu vẫn còn xảy ra. Do vậy, chúng tôi đã tập trung rà soát, thu thập, đối chiếu, đảm bảo chặt chẽ từng công đoạn trong nhập dữ liệu thửa đất số trên hệ thống Vilis”, cô Nguyễn Thị Hường cho biết.

Việc kiểm tra, rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai ở xã Phú Xuyên được thực hiện đảm bảo đồng bộ, chính xác. Ảnh: PV

Theo báo cáo của UBND xã Phú Xuyên, toàn xã có 82.910 thửa đất, trong đó có 41.795 thửa đất ở (223 tờ bản đồ) và 41.115 thửa đất nông nghiệp (77 tờ bản đồ). Với đặc thù địa hình rộng, số lượng thửa đất ở, đất nông nghiệp rất lớn, việc kiểm tra, rà soát, cập nhật đồng bộ dữ liệu đặt ra nhiều việc phải làm trong một khoảng thời gian nhất định.

Do vậy, để chiến dịch cao điểm “45 ngày” hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập các tổ công tác “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tập trung rà soát từng nhóm hồ sơ, từng thửa đất nhằm đẩy nhanh việc cập nhật, liên kết và làm sạch dữ liệu, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Theo đó, mỗi thửa đất đều được rà soát, đối chiếu kỹ về chủ sử dụng, vị trí và các hồ sơ pháp lý liên quan; những khó khăn, vướng mắc phát sinh được xử lý kịp thời, hạn chế tối đa sai lệch nhỏ buộc phải kiểm tra lại toàn bộ quy trình nhập dữ liệu.

Công tác cập nhật, đồng bộ dữ liệu số về đất đai ở xã Phú Xuyên bước vào chặng nước rút, đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Ảnh: PV

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là sự nỗ lực của lực lượng giáo viên được huy động tăng cường cho chặng nước rút, đến nay xã Phú Xuyên đã xây dựng xong cơ sở dữ liệu đối với 76.706/82.910 thửa đất (đạt 92,52%), số thửa đất còn lại (6.024 thửa đất, chiếm 7,48%) tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành trong ngày 25-9.

“Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai "đúng - đủ - sạch - sống" là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng quản trị địa phương. Quá trình thực hiện chúng tôi luôn bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể; thường xuyên kiểm tra, động viên các cán bộ, nhân viên và đội ngũ giáo viên được huy động tăng cường tập trung rà soát, cập nhật, số hóa dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra”, Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên Bùi Công Thản cho hay.