Xã Phú Xuyên: Tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Bí thư Đảng uỷ xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh cùng đoàn công tác đến thăm và trao tặng quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại thôn Phú Minh. Ảnh: PV

Tại thôn Phú Minh, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh đã trao tặng quà Tết Trung thu cho em Hoàng Ngọc Thảo Nhi (SN 2019) bị khuyết tật bẩm sinh. Bố mẹ chia tay, Nhi hiện ở với ông bà nội, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Tiếp đó, đoàn đã đến trao tặng quà cho em Trần Nguyễn An Khang (SN 2012) bị khuyết tật nặng, không kiểm soát được hành vi, mọi sinh hoạt đều do bố mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cùng với trao tặng quà Tết Trung thu, lãnh đạo xã Phú Xuyên động viên các gia đình tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các em có điều kiện lớn lên hoà nhập cùng cộng đồng. Ảnh: PV

Đoàn công tác cũng đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập và sinh hoạt của các em; đồng thời chia sẻ, động viên các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các em có điều kiện lớn lên hòa nhập cùng cộng đồng.

Thời gian qua, xã Phú Xuyên đã có nhiều hoạt động chăm lo, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật có thêm điều kiện phát triển toàn diện, bình đẳng.

Hoạt động thăm, trao tặng quà dịp Tết Trung thu ở xã Phú Xuyên thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần lan toả tinh thần tương thân tương ái, giúp các em đón Tết Trung thu vui tươi, đầm ấm.