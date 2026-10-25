Xã Phú Xuyên: Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa

Các lực lượng chức năng ở xã Phú Xuyên tiến hành kiểm tra việc giới thiệu, trưng bày các sản phẩm hàng hóa tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: PV

Tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 diễn ra ở xã Phú Xuyên quy tụ khoảng 120 gian hàng. Trong đó, các mặt hàng như: bánh, kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến sẵn, đặc sản các vùng miền, đồ ăn đường phố… được bày bán với số lượng lớn, tạo thuận lợi cho người dân, du khách tham quan, mua sắm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực sẽ tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không bảo đảm chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm chất lượng hàng hóa và an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, xây dựng môi trường lễ hội văn minh, an toàn.

Sản phẩm hàng hóa được giới thiệu, trưng bày tại các gian hàng phục vụ lễ hội khá phong phú, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, du khách. Ảnh: PV

Chị Phạm Thị Thu Trang cho biết, chúng tôi chủ yếu bán các loại nem phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, du khách. Gian hàng bán trong khuôn viên lễ hội đã đăng ký từ trước, tôi luôn chấp hành bán đúng mặt hàng và có các hồ sơ, giấy tờ hợp pháp để xuất trình khi cơ quan chức năng kiểm tra.

“Hầu hết các gian hàng phục vụ lễ hội đều được các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất lựa chọn sản phẩm tốt, đảm bảo chất lượng. Qua 2 ngày đầu lễ hội, sức mua sắm tăng cao, đây là tín hiệu tích cực để chúng tôi tiếp tục đầu tư sản xuất, kết nối thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao thu nhập”, chị Phạm Thị Thu Trang chia sẻ.

Đảm bảo chất lượng hàng hóavà an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quan trọng mỗi dịp lễ hội, bởi đây là thời điểm số lượng hàng hoá và sức mua sắm tăng cao. Ảnh: PV

Thời gian diễn ra lễ hội, các loại hàng hóa đặc sản vùng miền phục vụ nhu cầu mua sắm của của người dân, du khách tăng cao. Trong đó, các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đường phố, hoa quả, nước giải khát… sức tiêu thụ rất lớn. Vì vậy, nếu hàng hóa không rõ nguồn gốc, không đảm bảo điều kiện bảo quản có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng và chất lượng dịch vụ của lễ hội.

“Các loại hàng hóa, đặc sản vùng miền được giới thiệu, trưng bày tại các gian hàng phục vụ lễ hội rất phong phú đã tạo nhiều thuận lợi cho người dân, du khách tham quan, mua sắm. Quá trình mua sắm, chúng tôi thường xem kỹ tem nhãn, nguồn gốc xuất xứ, hạn sử dụng, các điều kiện bảo quản, vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo cảm giác yên tâm khi sử dụng”, bà Hoàng Thị Thuỷ ở xã Phú Xuyên cho biết.

Hàng hóa đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố quan trọng mỗi dịp lễ hội. Bởi lễ hội thường diễn ra trong khoảng thời gian nhất định, trong khi đó hàng hóa lại đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Ngoài ra, tâm lý của đám đông người tiêu dùng đều muốn mua sắm, sử dụng hoặc dùng thử để biết các đặc sản vùng miền.

Từ thực tế đó, việc tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giới thiệu, trưng bày, quảng bá sản phẩm là hết sức cần thiết, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các rủi ro không đáng có.

Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm là yếu tố quan trọng, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, minh bạch trong kinh doanh dịp lễ hội. Ảnh: PV

Đại uý Đinh Văn Học, Công an xã Phú Xuyên cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền, trực tiếp kiểm tra tại các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm. Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác hàng hóa; số lượng, chủng loại, các hồ sơ liên quan đến hàng hóa tại các gian hàng; điều kiện bảo quản, việc chấp hành các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

“Qua kiểm tra, nhìn chung các chủ gian hàng đều chấp hành đúng quy định, một số trường hợp trưng bày, giới thiệu thêm sản phẩm chưa phù hợp với đăng ký gian hàng đã được được phát hiện, nhắc nhở kịp thời. Đơn vị tiếp tục duy trì thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát hàng hoá, đẩy mạnh tuyên truyền người dân, du khách lựa chọn sản phẩm phù hợp, đảm bảo chất lượng khi mua sắm", Đại uý Đinh Văn Học thông tin.