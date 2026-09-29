Xã Phú Xuyên tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Các cơ quan chức năng xã Phú Xuyên phối hợp kiểm tra chất lượng hàng hóa trên địa bàn. Ảnh: PV

Những năm gần đây, hoạt động thương mại, dịch vụ ở xã Phú Xuyên diễn ra khá sôi động. Bên cạnh đó cũng tiềm ẩn nguy cơ hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng trôi nổi trà trộn trên thị trường.

Trước thực trạng trên, xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chất lượng hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, hạn sử dụng, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. Qua đó, các tổ công tác đã kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, góp phần bảo vệ người tiêu dùng, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, cán bộ chuyên trách an toàn thực phẩm Trạm Y tế xã Phú Xuyên cho biết, về cơ bản các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đảm bảo tem, nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ. Điều đó xuất phát từ ý thức, trách nhiệm tuân thủ các quy định an toàn thực phẩm của nhà sản xuất, nhà phân phối và sự lựa chọn sản phẩm chất lượng ngày càng cao của người tiêu dùng.

"Số lượng mặt hàng nhiều nên vẫn còn hiện tượng sản phẩm mới và cũ bày bán lẫn lộn, sản phẩm quá hạn sử dụng, củ quả mọc mầm, nấm mốc... Khi phát hiện sản phẩm không đảm bảo chất lượng, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định”, bà Nguyễn Thị Mai Hương cho biết.

Một số mặt hàng tiêu dùng có dấu hiệu quá hạn sử dụng, không đảm bảo chất lượng được xử lý, tiêu hủy theo quy định. Ảnh: PV

Ghi nhận trong các đợt kiểm tra, các chủ cơ sở kinh doanh và nhân viên bán hàng đều hợp tác cung cấp hồ sơ, thủ tục pháp lý. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở sản xuất kinh doanh được nâng lên, không xảy ra tình trạng né tránh hoặc thiếu hợp tác khi cơ quan chức năng thực thi công vụ.

“Qua kiểm tra, nhắc nhở, chúng tôi sẽ chú trọng hơn đến chất lượng hàng hoá, hạn sử dụng và có phương án sắp xếp hợp lý các gian hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh”, chị Hoàng Thuỳ Linh chủ cơ sở kinh doanh ở xã Phú Xuyên cho biết.

Xã Phú Xuyên hiện có 1.063 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm (trong đó thành phố quản lý 5 cơ sở; xã quản lý 1.058 cơ sở), có 1 siêu thị và hàng ngàn hộ buôn bán, kinh doanh các mặt hàng tại 8 khu chợ. Riêng trong đợt cao điểm Tết Trung thu vừa qua, xã đã thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra 38 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

Xã Phú Xuyên tiếp tục duy trì các tổ công tác tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, đưa hoạt động kinh doanh đi vào nền nếp, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: PV

“Công tác kiểm tra tập trung vào tem, nhãn mác, hồ sơ công bố sản phẩm, hạn sử dụng các loại bánh và điều kiện bảo quản, vệ sinh của các cơ sở. Kết quả có 33/38 cơ sở đạt (tỷ lệ 86,8%); 5 cơ sở vi phạm (chiếm 13,2%) đã bị xử phạt với tổng số tiền 34 triệu đồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến điều kiện vệ sinh cơ sở; không phát hiện vi phạm về trang thiết bị, con người, công bố sản phẩm, ghi nhãn mác, quảng cáo sai quy định”, bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên thông tin.