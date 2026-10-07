Xã Phú Xuyên: Tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực qua các phiên livestream

Xã Phú Xuyên duy trì tổ chức các phiên livestream nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực do người dân trên địa bàn sản xuất. Ảnh: PV

Trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, xã Phú Xuyên đã duy trì tổ chức các phiên livestream nhằm quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm chủ lực. Từ sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ cao cấp, sản phẩm OCOP đến hàng nông sản tiêu biểu… đều được giới thiệu, kết nối tiêu thụ rộng rãi trên môi trường số.

Tại phiên livestream, anh Hoàng Văn Cương ở thôn Duyên Trang (người mặc áo xanh) đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc cây nho hạ đen để tạo ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng cao. Ảnh: PV

Gia đình anh Hoàng Văn Cương ở thôn Duyên Trang trồng hơn 1ha nho hạ đen theo tiêu chuẩn VietGap. Anh Cương cho biết, nhờ đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây nho sinh trưởng, phát triển đồng đều, mỗi năm cho thu hoạch 2 lứa quả. Riêng trong vụ thu hoạch vừa qua sản lượng quả đạt khoảng 3 tấn, giá bán ổn định tại vườn là 150.000 đồng/kg, sau khi trừ các khoản chi phí còn lãi hàng trăm triệu đồng.

“Tại phiên livestream, tôi đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc trồng, chăm sóc cây nho hạ đen để tạo ra sản phẩm đạt năng suất, chất lượng cao thu hút hàng nghìn lượt tương tác, chia sẻ. Qua đó, sản phẩm nho hạ đen của tôi đã lan toả nhanh chóng trên môi trường số và số lượng đơn đặt mua hàng tăng lên, mở ra nhiều tín hiệu tích cực trong đầu tư sản xuất nông nghiệp hàng hoá”, anh Hoàng Văn Cương cho biết.

Các phiên livestream ở xã Phú Xuyên được tổ chức sinh động, tạo ra kênh kết nối tiêu thụ sản phẩm trên môi trường số. Ảnh: PV

Đến thời điểm này xã Phú Xuyên đã tổ chức thành công 8 phiên livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ cao cấp, hàng may mặc, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do người dân trên địa bàn sản xuất. Các phiên livestream được tổ chức sinh động, tạo ra kênh kết nối trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng, rút ngắn chuỗi cung ứng, gia tăng giá trị cho sản phẩm đặc trưng của địa phương.

“Làng nghề hiện có gần 400 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp. Việc tổ chức các phiên livestream đã góp phần giới thiệu, quảng bá thương hiệu, chất lượng sản phẩm và kết nối thị trường tiêu thụ tốt hơn so với trước đây. Từ đó mở ra cơ hội mới trong liên kết chuỗi cung ứng, tăng doanh thu cho nhà sản xuất, thúc đẩy phát triển làng nghề gắn với du lịch trải nghiệm”, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm Hoàng Kỳ Tài chia sẻ.

Sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ tại làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm, xã Phú Xuyên. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, đơn vị đã chủ động kết nối các cơ sở sản xuất, hợp tác xã trên địa bàn để phối hợp tổ chức các phiên livestream giới thiệu sản phẩm, mỗi phiên được xây dựng theo đặc điểm riêng và nhóm khách hàng quan tâm. Các phiên livestream đã đưa người xem đến gần hơn với câu chuyện của người làm nghề, chất liệu, công dụng và cách sử dụng sản phẩm; những câu hỏi trực tiếp của khán giả cũng giúp cơ sở sản xuất hiểu rõ hơn nhu cầu của khách hàng gần xa.

“Sự tham gia của lực lượng đoàn viên đã tạo không khí gần gũi, sôi động và giúp thông tin về sản phẩm được chia sẻ, lan toả rộng rãi hơn trên các nền tảng số. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh cách dẫn, cách quay và nội dung tương tác để sản phẩm địa phương xuất hiện hấp dẫn, dễ tiếp cận hơn. Qua đó góp phần quảng bá thương hiệu làng nghề, mở thêm kênh kết nối giữa cơ sở sản xuất với người tiêu dùng trên môi trường số”, chị Nguyễn Thị Thanh Mai chia sẻ.