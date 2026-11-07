Xã Phú Xuyên: Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Chuỗi hoạt động chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) ở xã Phú Xuyên diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình cảm đoàn kết cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), các thôn ở xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước. Trên mỗi con đường đều được trang trí cờ, hoa rực rỡ sắc màu, các hoạt động giao lưu hóa, văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, lan tỏa không khí ngày hội rộng khắp.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở xã Phú Xuyên có ý nghĩa thiết thực đối với mọi người, mọi nhà. Bởi đây không chỉ là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, mà còn là ngày hội tôn vinh những giá trị văn hóa tốt đẹp, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

“Tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, mọi người đều rất vui mừng, phấn khởi. Trong đó, riêng câu lạc bộ dưỡng sinh người cao tuổi của chúng tôi có dịp biểu diễn nhiều tiết mục hát múa, mang đến cho ngày hội những cảm xúc nghệ thuật, đậm dấu ấn, sắc màu văn hóa. Để từ đó, mọi người cùng đoàn kết, gắn bó bên nhau, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, bà Nguyễn Thị Ngân ở thôn Văn Nhân, xã Phú Xuyên cho biết.

Các hoạt động giao lưu văn hoá, thể thao được thôn Văn Nhân, xã Phú Xuyên tổ chức sôi nổi, thiết thực, trở thành ngày hội của toàn dân. Ảnh: Nguyễn Chương

Xã Phú Xuyên có 32 thôn, trong dịp này tất cả các thôn đều sôi nổi tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Để ngày hội diễn ra trang trọng, ý nghĩa, các thôn đều tích cực tổ chức vệ sinh môi trường, chăm sóc đường hoa, trồng cây xanh, treo cờ Tổ quốc, trang trí khánh tiết, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Mỗi công trình, mỗi phần việc đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chung sức, đồng lòng của mỗi người dân trong xây dựng, thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điểm nổi bật trong tổ chức phần lễ và phần hội ở các thôn đều đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế, tạo không khí ấm áp, vui tươi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng dân cư.

Các đoàn công tác của lãnh đạo xã Phú Xuyên trực tiếp đến các thôn tặng hoa chúc mừng, chung vui cùng bà con trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Chương

Cùng với lan toả những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, ngày hội còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, neo đơn. Những việc làm thiết thực đó thể hiện tình cảm, sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, góp phần cho ngày hội thêm ấm áp, nghĩa tình.

“Thôn Văn Nhân hiện có 936 hộ dân với trên 3.300 nhân khẩu. Những năm qua, phong trào phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Các hoạt động văn hóa, thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam được tổ chức vui vẻ, sôi nổi, ấm cúng, góp phần nhân lên tình cảm đoàn kết cộng đồng”, ông Vũ Tuấn Dương, Bí thư Chi bộ thôn Văn Nhân cho biết.

Có thể khẳng định, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là một hoạt động kỷ niệm, mà thực sự trở thành ngày hội của lòng dân, ngày hội của tình đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp. Qua từng hoạt động, tinh thần đoàn kết được bồi đắp, tình cảm cộng đồng được gắn kết, nhất là đối với những thôn sau sáp nhập.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Xuyên Lê Thanh Hải cùng đoàn công tác tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Nguyễn Chương

Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở thôn Văn Nhân, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Phú Xuyên Lê Thanh Hải đã ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật của thôn trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời thông tin về những định hướng, tiềm năng và triển vọng phát triển kinh tế - xã hội, các công trình, dự án trọng điểm, sẽ mở ra cơ hội mới làm thay đổi diện mạo quê hương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đề nghị, thôn Văn Nhân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động; khơi dậy, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa vật thể, phi vật thể, truyền thống lao động, sáng tạo của các làng nghề; khai thác hiệu quả các công trình, thiết chế văn hoá, thể thao, toàn dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.