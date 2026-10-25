Xã Phú Xuyên: Sôi nổi cuộc thi 'Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính'

Các đội tham gia dự thi tại vòng chung khảo cuộc thi "Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn xã Phú Xuyên năm 2026". Ảnh: PV

Tham gia vòng chung khảo cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn xã Phú Xuyên năm 2026” có 4 đội gồm: Trường THCS Vạn Điểm, Trường Tiểu học Thống Nhất, Trường Tiểu học Phú Xuyên và Trường Mầm non Thống Nhất.

Với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa, di sản và làng nghề, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân trên địa bàn xã Phú Xuyên”, các đội dự thi đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các phần thi gồm: giới thiệu đội thi và thông điệp cải cách hành chính; trình bày sáng kiến, giải pháp; phản biện và xử lý tình huống.

“Để cuộc thi đạt kết quả tốt, trước đó chúng tôi đã bám sát kế hoạch, nội dung, thể lệ cuộc thi, đồng thời xây dựng kịch bản, ý tưởng đổi mới, sáng tạo trong việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Tổ chức các buổi sơ, tổng duyệt về nội dung, phương thức biểu đạt, cách xử lý tình huống, đảm bảo thực chất, góp phần giải quyết tốt các thủ tục hành chính hiện nay”, thầy giáo Nguyễn Văn Thuỵ, đội thi Trường Tiểu học Thống Nhất chia sẻ.

Các đội thi đã đưa ra được nhiều ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính có thể áp dụng vào thực tiễn. Ảnh: PV

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức vòng loại các cuộc thi sơ khảo, nên những đội dự thi ở vòng chung khảo đều rất tự tin thể hiện trình độ, năng lực, đưa ra được nhiều ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính. Bên cạnh việc thuyết trình, giới thiệu, mô phỏng thêm video clip, sản phẩm minh họa, sản phẩm số, một số đội thi còn sân khấu hoá công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số hằng ngày.

Mỗi sáng kiến, giải pháp tại cuộc thi có thể áp dụng ngay vào thực tiễn hoặc thông qua quét mã Qr để người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường học tham khảo, áp dụng. Điều đó cho thấy, các đội thi có sự chuẩn bị hết sức bài bản, khoa học, quyết tâm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

“Qua theo dõi, mỗi đội thi đều có những ý tưởng, giải pháp sáng tạo và phản biện, xử lý tình huống nhanh gọn. Từ việc cán bộ, giáo viên các trường hỗ trợ, giúp đỡ người dân cài đặt các ứng dụng trên VnelD đến minh bạch hoá bữa ăn bán trú hoặc những giải pháp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân đều mang lại những giá trị nhất định”, bà Hoàng Thị Thanh Thảo, ở xã Phú Xuyên cho biết.

Ý tưởng, giải pháp "Bán trú số tăng minh bạch phục vụ tốt hơn" được trình bày tại cuộc thi. Ảnh: PV

Qua đánh giá của Ban Giám khảo, các đội đã thực hiện 3 phần thi đảm bảo chất lượng, đúng yêu cầu đề ra. Trong đó, phần thi trình bày sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính, các đội đã làm rõ thực trạng, đưa ra được những giải pháp mới thiết thực và quy trình triển khai hiệu quả, có khả năng áp dụng, nhân rộng trên địa bàn.

Phần thi phản biện và xử lý tình huống, các đội đã cơ bản trả lời đúng các câu hỏi chính, câu hỏi phụ mà Ban Giám khảo đưa ra. Các phần thi đều đạt được mục tiêu, kết quả nhất định, những ý tưởng, giải pháp và sự hiểu biết của các đội sẽ góp phần quan trọng vào xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ người dân và tổ chức ngày càng tốt hơn, đồng thời tạo nên sự thành công cho vòng chung khảo cuộc thi lần này.

Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội trao giải Nhất cho đội thi Trường Tiểu học Thống Nhất. Ảnh: PV

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đội tham gia dự thi vòng chung khảo cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn xã Phú Xuyên năm 2026”. Ảnh: PV

Với sự chuẩn bị chu đáo, sau một buổi vòng chung khảo cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính trên địa bàn xã Phú Xuyên năm 2026” đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi Trường Tiểu học Thống Nhất; giải Nhì cho đội Trường Tiểu học Phú Xuyên, 2 đội còn lại đồng giải Ba.