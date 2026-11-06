Xã Phú Xuyên: Ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Phú Xuyên được đặt tại thôn Sơn Thanh (UBND xã Quang Hà cũ) với diện tích khoảng 5.000m2, gồm phòng tuyên truyền và khu trải nghiệm ngoài trời, công suất phục vụ từ 150-200 người/ lượt.

Đại diện lãnh đạo Công an xã Phú Xuyên thông qua Đề án xây dựng mô hình trải nghiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Chương

Các khu chức năng chính của trung tâm chủ yếu trưng bày, tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; khu trải nghiệm thực hành cơ bản về sử dụng bình chữa cháy, trải nghiệm thoát nạn trong môi trường khói, sử dụng vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, sơ cấp cứu người bị nạn. Ngoài ra, trung tâm còn có khu trải nghiệm nâng cao; khu ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tế ảo (VR) và một số phần mềm hướng dẫn kỹ năng, kết nối ứng dụng tiện ích khác.

Đại diện các cơ quan, đơn vị và người dân tham gia Hội nghị ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Chương

Trung tâm sẽ duy trì hoạt động trải nghiệm, thực hành cho các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, các trường học, khu dân cư có sự hướng dẫn, giám sát của cơ quan chuyên môn. Trong đó, dự kiến giai đoạn 2026-2027, mỗi năm có khoảng 3.000-5.000 lượt người tham gia; 100% thôn trên địa bàn xã được tiếp cận mô hình; các giai đoạn tiếp theo trung tâm sẽ duy trì hoạt động, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng, phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả với cháy nổ, hỏa hoạn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung phát biểu tại Hội nghị ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Chương

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh, trên địa bàn xã hoạt động sản xuất, kinh doanh, làng nghề phát triển phong phú, đa dạng, dân cư đông đúc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ. Do vậy, xã luôn xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, trong đó lấy phòng ngừa là chính.

Việc ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ góp phần tăng cường công tác phòng ngừa, nâng cao kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng.

Với định hướng hoạt động thường xuyên, thực chất, trung tâm được kỳ vọng trở thành địa chỉ học tập, tuyên truyền và trải nghiệm thiết thực, góp phần đưa kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn lan tỏa đến từng cơ quan, trường học, các thôn và hộ gia đình; từng bước hình thành văn hóa an toàn phòng cháy, chữa cháy ngay từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên đề nghị, Công an xã, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp; tổ chức hoạt động của trung tâm thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật trước mỗi buổi tổ chức trải nghiệm; xây dựng phương án bảo đảm an toàn về người, tài sản và một số nội dung quan trọng khác.

Lãnh đạo xã Phú Xuyên và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Chương

Lãnh đạo xã Phú Xuyên kiểm tra các trang thiết bị và mô hình tuyên truyền, thực hành về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Ảnh: Nguyễn Chương

Các đại biểu và người dân xã Phú Xuyên thực hành dập lửa bằng bình chữa cháy. Ảnh: Nguyễn Chương