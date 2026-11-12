Xã Phú Xuyên: Phát huy giá trị di sản, bản sắc văn hóa truyền thống

Các di tích lịch sử văn hóa ở xã Phú Xuyên được trùng tu, tôn tạo và số hóa dữ liệu, tạo thuận lợi để người dân, du khách thập phương tham quan, trải nghiệm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch. Ảnh: Nguyễn Chương

Xã Phú Xuyên hiện có 133 di tích lịch sử văn hóa đã được kiểm kê, trong đó có 49 di tích đã được xếp hạng, gồm 20 di tích cấp quốc gia và 29 di tích cấp thành phố. Về văn hóa phi vật thể, xã có câu lạc bộ hát ca trù và câu lạc bộ hò Cửa Đình- Múa Bài Bông với nhiều nghệ nhân được Nhà nước công nhận là Nghệ nhân Nhân dân và Nghệ nhân Ưu tú.

Các nghệ nhân Câu lạc bộ ca trù thôn Văn Nhân, xã Phú Xuyên biểu diễn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam năm 2026. Ảnh: Nguyễn Chương

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và Ngày Văn hoá Việt Nam (24-11), các thôn đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy, tôn vinh giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; sôi nổi tổ chức các chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng.

“Các di tích đình, chùa và làn điệu Ca trù Chanh Thôn đã gắn bó mật thiết với đời sống, sinh hoạt của người dân từ xa xưa. Thế hệ chúng tôi được thừa hưởng những giá trị, bản sắc văn hoá vật thể, phi vật, do vậy mọi người đều rất tự hào tiếp tục gìn giữ, bảo tồn các công trình kiến trúc, nét đẹp văn hoá truyền thống, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sự hưởng thụ văn hoá trong thời kỳ mới”, ông Nguyễn Quốc Việt ở thôn Văn Nhân cho biết.

Không gian văn hoá tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026 diễn ra tại xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

Hướng về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hoá Việt Nam, xã Phú Xuyên đã sôi nổi tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Riêng tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản, đặc sản vùng miền Hà Nội (diễn ra từ ngày 23-26/10), những giá trị, nét đẹp văn hoá của làng nghề mộc truyền thống, nghề đan lưới, nghề gói bánh chưng, lễ hội ẩm thực, trò chơi dân gian, hội thi dân vũ… được giới thiệu, quảng bá sâu rộng, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với người dân, du khách thập phương.

Người dân xã Phú Xuyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Chương

Hiện nay, các hoạt động ở cấp thôn cũng được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với nhiệm vụ chính trị và phù hợp điều kiện thực tế. Các thôn đều chú trọng tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị của văn hóa Việt Nam; giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa vật thể và phi vật thể và bản sắc văn truyền thống. Qua đó khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn, bảo tồn, đưa văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

“Bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, chúng tôi chú trọng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; tổ chức các đợt ra quân làm sạch môi trường, xây dựng thôn sáng- xanh- sạch- đẹp, văn minh, nghĩa tình. Cùng với đó, tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, lan toả những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp trên địa bàn”, ông Hoàng Hải Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường cho biết.

Bên cạnh các thôn, các cơ quan, đơn vị… tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa công sở, kỹ năng ứng xử văn hóa, tập trung chuyển đổi số đi vào thực chất, hiệu quả. Các trường học chú trọng vào hoạt động trải nghiệm, nâng cao hiệu quả văn hoá đọc, tìm hiểu di sản, nghệ thuật truyền thống, góp phần lan toả những giá trị văn hoá tốt đẹp, kiến tạo tri thức trong tương lai.

Nghi lễ rước kiệu của làng nghề mộc truyền thống ở xã Phú Xuyên được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sự hưởng thụ văn hoá của người dân. Ảnh: Nguyễn Chương

Thông qua chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ở xã Phú Xuyên, các giá trị văn hóa tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy, lan tỏa và thấm sâu vào đời sống xã hội. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức về vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần vừa là nguồn lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước.

“Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam năm gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay được tổ chức sôi nổi, thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cộng đồng. Với nhiều cách làm hiệu quả, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, những giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, nét đẹp, bản sắc văn hoá truyền thống tiếp tục được gìn giữ, trao truyền, góp phần khơi dậy niềm tự hào quê hương, nâng cao ý thức bảo tồn di sản và lan toả giá trị văn hoá qua các thế hệ”, bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Phú Xuyên thông tin.

Với sự vào cuộc tích cực, đồng bộ, hiệu quả của các cấp, các ngành cùng sự hưởng ứng của toàn thể Nhân dân, dịp kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở xã Phú Xuyên trở thành đợt sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, giàu bản sắc. Qua đó, tạo sân chơi bổ ích, kết nối tình cảm cộng đồng để tất cả cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp.