Các trường học ở xã Phú Xuyên tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy học, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững. Ảnh: Nguyễn Chương

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng dạy học

Xác định chất lượng giáo dục là mục tiêu hàng đầu, các trường học ở xã Phú Xuyên đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh; chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Xuyên Lại Phước An cho biết, năm học 2025–2026 chất lượng giáo dục của trường tiếp tục được khẳng định với 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học; 272 học sinh hoàn thành xuất sắc, 291 học sinh hoàn thành tốt. Trường vinh dự được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Cờ thi đua và đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và các phần thưởng cao quý khác.

“Năm học mới này, nhà trường tiếp tục đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; chú trọng thực hiện hiệu quả việc lập học bạ số, hồ sơ điện tử; phát triển giáo dục STEM, Robotics, trí tuệ nhân tạo; xây dựng môi trường tiếng Anh với hơn 500 đầu sách song ngữ; duy trì 10 câu lạc bộ phát triển năng khiếu; tiếp tục xây dựng môi trường giáo dục đoàn kết, sáng tạo, giàu khát vọng vươn lên”, bà Lại Phước An cho biết.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Xuyên Nguyễn Xuân Thanh tao tặng Cờ thi đua của UBND Thành phố cho 3 tập thể gồm: Trường Mầm non Phú Xuyên A (trước sắp xếp), Trường Tiểu học Phú Xuyên và Trường THCS Trần Phú. Ảnh: Nguyễn Chương

Đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục được các trường học ở xã Phú Xuyên xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Với tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng, các trường đang từng bước đổi mới mạnh mẽ phương pháp quản lý, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

“Ngày 30/6/2026, trường vinh dự được công nhận là cơ sở giáo dục chất lượng cao của thành phố Hà Nội. Phát huy kết quả đạt được, chúng tôi tiếp tục tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và kỹ năng số; phối hợp với địa phương từng bước hoàn thiện phòng STEM/AI–Robotics, phòng học thông minh và các điều kiện phục vụ dạy hiện đại, an toàn”, bà Nguyễn Kim Oanh, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú cho biết.

Nền tảng cho sự phát triển bền vững

Năm học 2026-2027, trở thành dấu mốc quan trọng của ngành giáo dục xã Phú Xuyên khi mạng lưới các trường học được kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ chỗ 32 trường công lập, sau sắp xếp toàn xã còn 14 trường mầm non, tiểu học và THCS (giảm 18 đầu mối trường học). Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về mọi mặt, các trường học đã sớm ổn định tổ chức, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng dạy học trong giai đoạn mới.

Công ty Cổ phần Kaxim trao tặng 50 bộ sách về khoa học công nghệ (150 quyển sách) tại Trường Tiểu học Phú Xuyên, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và lan toả văn hóa đọc. Ảnh: Nguyễn Chương

Tại các trường, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn tâm huyết, trách nhiệm, không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy. Các tiết học ngày càng được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, tăng cường hoạt động trải nghiệm, thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Qua đó, tạo môi trường học tập thân thiện, khuyến khích học sinh tự tin thể hiện năng lực, phát huy sở trường và tinh thần tự học.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh cũng được các trường đổi mới theo hướng toàn diện, khách quan, chú trọng đánh giá quá trình học tập, sự tiến bộ và khả năng vận dụng kiến thức. Đây là cơ sở quan trọng để giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy, đồng thời giúp học sinh nhận biết những ưu điểm, hạn chế để phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong học tập.

Cùng với nâng cao chất lượng dạy học, các nhà trường chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm với cộng đồng cho học sinh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống và hoạt động thiện nguyện được tổ chức với nhiều hình thức phong phú. Công tác xây dựng trường học an toàn, xanh, sạch, đẹp, thân thiện được quan tâm thực hiện hiệu quả.

Công tác tổ chức bán trú được các trường ở xã Phú Xuyên chú trọng nâng cao chất lượng, góp phần đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Chương

Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng cho biết, cấp uỷ, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Thường xuyên động viên, khích lệ các trường học thực hiện đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục học sinh; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào dạy học.

“Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục được giữ vững; giáo dục mũi nhọn và các hoạt động phát triển năng lực học sinh tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật qua các kỳ thi. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, luôn tận tâm, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới giáo dục. Đó là nền tảng quan trọng để các trường nâng cao hiệu quả quản trị, chất lượng dạy học, xây dựng môi trường học tập bình đẳng, thân thiện, phát triển bền vững”, bà Nguyễn Thị Hằng thông tin.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là một quá trình đòi hỏi sự kiên trì, quyết tâm và chung sức của toàn xã hội. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết và khát vọng vươn lên, các trường học ở xã Phú Xuyên tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy học, xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nhân văn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.