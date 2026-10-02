Xã Phú Xuyên: Năng suất lúa vụ mùa ước đạt 60,5 tạ/ha

Hiện nay, người dân xã Phú Xuyên đã thu hoạch được khoảng 90% tổng diện tích lúa vụ mùa. Ảnh: PV

Vụ mùa năm nay, xã Phú Xuyên gieo cấy 1.731,2ha lúa, tập trung chủ yếu ở các giống: Đài Thơm 8, Dự Hương 8, Ngọc Nương 9, TBR225, TBR89,VNR20, nếp 87, nếp 97, nếp cái hoa vàng và một số giống lúa thảo dược. Quá trình sản xuất, mặc dù chịu ảnh hưởng, tác động của những đợt mưa lớn kéo dài, nhưng nhờ tập trung chỉ đạo khắc phục, tiêu úng thoát nước kịp thời đã hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được 1.541,98ha/1.731,2 ha (đạt gần 90% tổng diện tích gieo cấy). Các Hợp tác xã: Phú Triều, Phú Phong, Phú Thịnh, Thống Nhất, Phú Sơn, Minh Cường... đã thu hoạch xong 100% diện tích gieo cấy; ước tính năng suất lúa bình quân đạt khoảng 60,5 tạ/ ha. Số diện tích lúa còn lại tiếp tục được người dân chủ động thu hoạch, đảm bảo thành quả sản xuất.

Năng suất lúa vụ mùa ở xã Phú Xuyên ước đạt 60,5 tạ/ha. Ảnh: PV

Cùng với thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa, đến nay người dân xã Phú Xuyên đã tiến hành gieo trồng được khoảng 20ha rau ăn lá các loại, 9ha ngô và một số diện tích bí đỏ, khoai lang vụ Đông. Để đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân kỹ thuật canh tác, dự báo tình hình sinh vật gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

Được biết, vụ Đông năm nay xã Phú Xuyên phấn đấu gieo trồng 711 ha cây trồng, trong đó lúa- cá là 300 ha, đậu tương 120 ha, rau các loại 184,5 ha, cây dược liệu 46,5 ha và một số cây trồng khác.