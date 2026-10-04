Xã Phú Xuyên: Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy trong cộng đồng

Xã Phú Xuyên tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tham gia. Ảnh: PV

Tốc độ đô thị hoá nhanh, nhiều khu dân cư ở xã Phú Xuyên trở thành nơi tập trung đông người, nhà ở liền kề, san sát. Trước tình hình đó, xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân. Lực lượng công an cùng các tổ chuyển đổi số cộng đồng tích cực hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại thông minh và vận động các cơ sở thuộc diện quản lý trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy.

“Cài đặt ứng dụng báo cháy 114 rất quan trọng, tiện ích, nếu phát hiện cháy nổ chúng tôi sẽ báo cháy kịp thời, định vị chính xác, giúp lực lượng chức năng tiếp cận thông tin nhanh chóng, xử lý hiệu quả”, ông Lê Văn Tiệp (xã Phú Xuyên) cho biết.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114" cho người dân. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, xã Phú Xuyên liên tục tăng cường kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn hộ gia đình thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng xử lý tình huống khi phát hiện cháy nổ.

“Thôn hiện có 935 hộ với 3.465 nhân khẩu. Bên cạnh công tác tuyên truyền, chúng tôi luôn chủ động tiến hành rà soát, bố trí các điểm có phương tiện chữa cháy ban đầu, đảm bảo đường giao thông, nguồn nước và lối tiếp cận phù hợp”, ông Hoàng Hải Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường cho biết.

Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống cháy nổ và xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra. Ảnh: PV

Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (4/10/2001- 4/10/2026), ngày 3-10 tại thôn Nguyên Hanh, UBND xã Phú Xuyên đã tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng tham gia.

Tình huống giả định là phát hiện đám cháy xảy ra tại một nhà dân ở khu vực trung tâm thôn Nguyên Hanh. Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai chữa cháy ban đầu, đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 34 đã khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy, hướng dẫn người dân thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Với sự phối hợp nhanh chóng giữa các lực lượng, sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không gây thiệt hại về người.

“Qua thực tập phương án chữa cháy, lực lượng chức năng và người dân có dịp rèn luyện thêm kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng và ý thức chủ động phòng ngừa trong cộng đồng”, Thiếu tá Đinh Quang Văn, Phó Trưởng Công an xã Phú Xuyên cho biết.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung, địa phương yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục chủ động rà soát, nhận diện nguy cơ cháy nổ; tăng cường kiểm tra, khắc phục những tồn tại và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

“Công an xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; nhân rộng các mô hình "Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy", "Điểm chữa cháy công cộng”. Đồng thời, tập trung tuyên truyền đến từng hộ gia đình kiến thức, kỹ năng, chủ động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gắn với cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114”, ông Nguyễn Thành Chung thông tin.