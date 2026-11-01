Xã Phú Xuyên: Nâng cao chất lượng các phiên livestream, kết nối bán hàng trên môi trường số

Xã Phú Xuyên duy trì tổ chức các phiên livestream giới thiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Ảnh: PV

Thương mại điện tử và kinh tế số phát triển mạnh mẽ. Theo đó, các phiên livestream ở xã Phú Xuyên đã và đang trở thành một phương thức xúc tiến thương mại hiện đại, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh giới thiệu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Các sản phẩm hàng hoá chủ lực như: đồ gỗ thủ công mỹ nghệ; hàng may mặc; lưới cước; sản phẩm nông sản… đã được các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể ở xã Phú Xuyên giới thiệu, hỗ trợ kết nối thị trường tiêu thụ qua các phiên livestream.

Quá trình phát sóng trực tiếp, người sản xuất có điều kiện giới thiệu về nguồn gốc xuất xứ, vùng trồng, chất lượng, mẫu mã và công dụng của sản phẩm. Người tiêu dùng cũng có thể tương tác, đặt câu hỏi, tìm hiểu thông tin và đặt mua hàng ngay trong quá trình phát sóng.

“Đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích, sáng tạo từ xây dựng nội dung kịch bản, dẫn chương trình đến hỗ trợ kỹ thuật, tương tác với người xem. Để các phiên livestream đạt chất lượng, chúng tôi luôn chú trọng chọn khung giờ phù hợp, khảo sát địa điểm, kiểm tra đường truyền, âm thanh, ánh sáng, lựa chọn góc quay làm nổi bật sản phẩm giúp người tiêu dùng dễ dàng theo dõi, đặt mua hàng”, anh Đinh Ngọc Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn xã Phú Xuyên cho biết.

Sản phẩm nông sản ở xã Phú Xuyên được giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ qua các phiên livestream. Ảnh: PV

Ưu điểm nổi bật của các phiên livestream là khả năng kết nối nhanh chóng giữa người sản xuất và người tiêu dùng, rút ngắn các khâu trung gian, tiết kiệm chi phí quảng bá và mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng. Đặc biệt, đối với các sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề…livestream là kênh quảng bá hiệu quả, góp phần kể câu chuyện về vùng đất, con người, quy trình sản xuất và những giá trị đặc trưng của từng sản phẩm.

Không chỉ hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa trước mắt, các phiên livestream còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, kinh doanh của các chủ thể. Từ phương thức bán hàng truyền thống, nhiều cơ sở đã từng bước tiếp cận công nghệ số, chú trọng nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu dùng.

Sản phẩm bánh tẻ của chị Nguyễn Thị Hương được giới thiệu, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ qua phiên livestream. Ảnh: PV

“Bình quân mỗi tuần chúng tôi gói khoảng 500 cái bánh tẻ, giá bán 4 nghìn đồng/cái. Bánh tẻ được làm bằng các biện pháp thủ công, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Trước đây, bánh chủ yếu tiêu thụ ở các chợ, nay thông qua các phiên livestream sản phẩm được giới thiệu rộng rãi hơn, từ đó số lượng đơn hàng tăng lên, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình”, chị Nguyễn Thị Hương ở xã Phú Xuyên cho biết.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của các phiên livestream không chỉ được đánh giá bằng số lượng người xem hay đơn hàng phát sinh, mà còn phụ thuộc vào chất lượng nội dung, khả năng tương tác, mức độ tin cậy của thông tin sản phẩm và năng lực đáp ứng đơn hàng của đơn vị sản xuất. Do vậy, việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng các phiên livestream là yếu tố quan trọng, góp phần đưa thương hiệu sản phẩm vươn xa trên thị trường.

Các phiên livestream được tổ chức một cách sinh động, gần gũi với người xem, tạo hiệu ứng tích cực trong kết nối, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá. Ảnh: PV

Bí thư Đoàn xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Thanh Mai cho biết, trong 100 ngày cao điểm chuyển đổi số, chúng tôi đã tổ chức 17 phiên livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Tại các phiên livestream sản phẩm đều được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng gần xa.

“Bình quân mỗi phiên livestream thu hút hơn 10.000 lượt người xem, tương tác qua lại. Trong đó, nhiều phiên livestream đã chốt được 15–20 đơn hàng trực tiếp. Riêng đối với sản phẩm đồ gỗ giá trị cao, hiệu quả còn thể hiện ở việc mở rộng tiếp cận, tạo niềm tin và kết nối khách hàng tiềm năng, làm tiền đề cho giao dịch sau livestream. Đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên livestream, bồi dưỡng kỹ năng cho thanh niên và hỗ trợ các cơ sở sản xuất chủ động giới thiệu, quảng bá, bán hàng trên môi trường số”, chị Nguyễn Thị Thanh Mai thông tin.