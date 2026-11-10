Xã Phú Xuyên: Minh bạch, nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh

Các trường học ở xã Phú Xuyên thực hiện minh bạch, công khai trong toàn bộ quy trình tổ chức bán trú cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Chương

Bữa ăn bán trú không chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày, mà còn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển thể chất, trí tuệ và sức khỏe của học sinh. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn thực phẩm, thực đơn dinh dưỡng, công khai, minh bạch trong toàn bộ quy trình tổ chức bán trú luôn là nhiệm vụ được các trường học ở xã Phú Xuyên đặc biệt quan tâm.

Công tác tổ chức bán trú tại Trường mầm non Quang Trung luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng bữa ăn, đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh. Ảnh: Nguyễn Chương

Hiệu trưởng Trường mầm non Quang Trung Lương Thị Hoa Phượng cho biết, trường hiện có 778 học sinh theo học tại 4 điểm trường. Hiện nay, trường đang vận hành tổ chức nấu ăn tại các bếp; tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm từ khâu hợp đồng thực phẩm, tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế, chế biến, chia thức ăn đến vệ sinh dụng cụ, đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tình trạng nhiễm khuẩn chéo.

“Nhà trường thành lập các tổ giám sát an toàn thực phẩm tại các bếp; thường xuyên kiểm tra, giám sát theo kế hoạch và đột xuất, đảm bảo các bữa ăn đều đầy đủ thành phần dinh dưỡng, định lượng, giúp trẻ ăn ngon, ăn hết khẩu phần. Đặc biệt, việc công khai tổ chức bán trú trên hệ thống phần mềm HanoiCheck đã tạo thuận lợi cho các bậc phụ huynh kiểm tra đầy đủ quy trình các bước nên rất yên tâm”, bà Lương Thị Hoa Phượng cho biết.

Năm học 2026-2027, xã Phú Xuyên có 18/21 cơ sở giáo dục tổ chức bán trú cho học sinh, đạt tỷ lệ 85,71%. Ảnh: Nguyễn Chương

Xã Phú Xuyên hiện có 21 cơ sở giáo dục, gồm 14 trường công lập (5 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 4 trường trung học cơ sở) và 7 nhóm trẻ, lớp mầm non ngoài công lập. Năm học 2026 - 2027, có 18/21 cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú, đạt 85,71%; tổng số 8.500/17.442 học sinh tham gia ăn bán trú, đạt 48,73%.

“Trường hiện có hơn 800 học sinh ăn bán trú tại 3 điểm trường. Công tác tổ chức bán trú được tổ chức công khai, minh bạch, bên cạnh mức hỗ trợ bữa ăn bán trú của thành phố Hà Nội là 28 nghìn đồng/học sinh/ngày, mỗi em tham gia ăn bán trú phụ huynh đóng góp thêm 12 nghìn đồng/ngày. Thực đơn bữa ăn bán trú được chúng tôi cân đối hằng ngày, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thành phần dinh dưỡng, định lượng và được công khai trên hệ thống phần mềm HanoiCheck”, ông Phạm Phúc Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Phong cho biết.

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, nên các trường học ở xã Phú Xuyên đều tổ chức bữa ăn bán trú một cách nghiêm túc, khoa học. Từ khâu lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm, kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, tiếp nhận thực phẩm, sơ chế, chế biến đến chia suất ăn, lưu mẫu thức ăn... được thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bên cạnh đó, các trường đều thực hiện công khai thực đơn hằng ngày, thay đổi khẩu phần thịt, cá, trứng, rau xanh, củ quả và trái cây, hạn chế trùng lặp món ăn, giúp học sinh ăn ngon miệng và hào hứng hơn với mỗi bữa ăn. Qua đó, phụ huynh có thể nắm bắt các món ăn, thành phần dinh dưỡng và chế độ ăn của học sinh, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc dinh dưỡng, nâng cao sức khoẻ cho các em.

Khu vực tổ chức bán trú, trang thiết bị dụng cụ tại các trường học ở xã Phú Xuyên được vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo an toàn. Ảnh: Nguyễn Chương

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng cho biết, công tác tổ chức bữa ăn bán trú được xã quan tâm, thực hiện đồng bộ, hiệu quả tại các trường học. Việc rà soát, lựa chọn nhà cung cấp, ký kết hợp đồng, đến kiểm tra, giám sát chất lượng bữa ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe học sinh được thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy trình, tạo tâm lý yên tâm cho các bậc phụ huynh.

Minh bạch trong tổ chức bữa ăn bán trú không chỉ là yêu cầu về quản lý mà còn là trách nhiệm, đạo đức và tình yêu thương dành cho học sinh. Mỗi suất ăn bảo đảm chất lượng, mỗi thực đơn được xây dựng khoa học, công khai ở các trường học tại xã Phú Xuyên là minh chứng cụ thể cho sự tận tâm và trách nhiệm của nhà trường đối với sức khoẻ, trí tuệ học sinh thân yêu.