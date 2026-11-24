Lễ hội truyền thống tại đình làng Thượng Giáp ở thôn Thống Nhất, xã Phú Xuyên được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Nguyễn Chương

Văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy phát triển. Để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, việc xây dựng, khai thác và phát huy hiệu quả các không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa, tạo sân chơi bổ ích đối với người dân.

Tại xã Phú Xuyên, nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa, mỗi công trình đều có không gian sinh hoạt cộng đồng với những giá trị riêng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của cư dân bản địa. Đây là môi trường để mọi giao lưu, chia sẻ, tham gia sáng tạo nghệ thuật, rèn luyện thể chất, học tập và tiếp cận các giá trị văn hóa.

Lễ hội truyền thống gắn với lễ kết chạ (kết tình anh em) tại đình làng Đinh Xá ở thôn Phú Cường. Ảnh: Nguyễn Chương

Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ, tết, hội làng truyền thống, địa điểm sinh hoạt chung (sân đình) thường thu hút rất đông người dân, du khách tham gia. Các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, nghi lễ truyền thống… được tổ chức, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, kết nối tình cảm cộng đồng.

“Đình làng Đinh Xá là nơi diễn ra lễ hội làng truyền thống. Tại lễ hội, các hoạt động nghi lễ dân gian, nổi trống khai hội, giao lưu văn hoá, văn nghệ, thụ lộc… được tổ chức theo đúng thuần phong, mỹ tục, phù hợp với nếp sống mới. Đặc biệt, dịp lễ hội vào ngày 12-8 Âm lịch vừa qua, nơi đây đã diễn ra lễ kết chạ (kết tình anh em) giữa hai thôn Đinh Xá và Minh Nga sau sáp nhập thành thôn Phú Cường, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết cộng đồng”, ông Hoàng Hải Anh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Cường cho biết.

Giữa nhịp sống hiện đại, những lễ hội truyền thống được duy trì tổ chức tại các đình làng ở xã Phú Xuyên đã góp phần gìn giữ bản sắc, tôn vinh giá trị, nét đẹp văn hoá truyền thống. Mỗi dịp lễ hội, các đình làng được trang trí cờ, hoa rực rỡ, tạo nên không gian tôn nghiêm, hoành tráng. Tiếng trống hội làng, các màn múa Lân, nghi lễ rước kiệu… diễn ra rộn ràng náo nức, thúc dục mọi người đến chung vui.

“Lễ hội truyền thống tại đình làng Thượng Giáp ở thôn Thống Nhất thu hút hàng nghìn người dân, du khách tham gia. Các hoạt động tín ngưỡng tâm linh, cử hành nghi lễ rước kiệu, nghi thức lấy nước… được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Đây là dịp để mọi người tri ân các bậc tiền nhân đã có công khai sinh lập làng và cầu mong sức khoẻ, mưa thuận gió hoà, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ngày thêm ấm no, hạnh phúc”, ông Phùng Văn Tám ở xã Phú Xuyên chia sẻ.

Tại không gian các di tích lịch sử văn hoá, người dân xã Phú Xuyên thường tổ chức giao lưu đánh cờ và các hoạt động văn hoá thiết thực, bổ ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thắt chặt tình cảm đoàn kết trong khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Chương

Cùng với khai thác hiệu quả không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các di tích lịch sử văn hoá, hiện nay tại các nhà văn hóa thôn, trung tâm văn hóa- thể thao, các không gian sinh hoạt tại khu dân cư…ở xã Phú Xuyên đều phát huy hiệu quả, công năng sử dụng. Những địa điểm, thiết chế và môi trường sinh hoạt chung đã phục vụ nhu cầu hưởng thụ, sáng tạo, giao lưu và tham gia các hoạt động văn hóa có ý nghĩa của người dân trên địa bàn.

Hệ thống nhà văn hóa, khu thể thao và các điểm sinh hoạt cộng đồng từng bước được đầu tư, cải thiện về cơ sở vật chất. Nhiều câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, đội văn nghệ quần chúng được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, ở một số thôn không gian sinh hoạt cộng đồng còn là nơi quảng bá những nét đặc trưng, sức sống bền bỉ của làng nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch trong đời sống đương đại.

“Bên cạnh tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, tại Nhà văn hoá - khu thể thao thôn Vạn Điểm còn được bố trí không gian trưng bày những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp phục vụ tham quan, mua sắm của người dân, du khách. Qua đó vừa quảng bá uy tín, thương hiệu của làng nghề mộc truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm vừa góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, ông Hoàng Kỳ Tài, Chủ tịch Hội Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm cho biết.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam tại Nhà văn hoá - khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

Đầu tư cho không gian văn hóa cộng đồng không đơn thuần là đầu tư về cơ sở vật chất, mà chính là đầu tư cho con người, cho sự gắn kết xã hội và cho tương lai phát triển bền vững. Mỗi không gian văn hóa ở xã Phú Xuyên được đánh thức, mỗi hoạt động cộng đồng được duy trì và lan tỏa sẽ góp phần làm cho đời sống văn hóa ngày càng phong phú, nhân văn; xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu bản sắc, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.