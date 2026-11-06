Xã Phú Xuyên: Huy động nguồn lực bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa

Các di tích lịch sử, văn hóa ở xã Phú Xuyên được trùng tu, tôn tạo nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính. Ảnh: PV

Mỗi di tích lịch sử, văn hóa ở xã Phú Xuyên đều gắn với những sự kiện lịch sử, nhân vật, cộng đồng và những chặng đường phát triển của đất nước. Đó không chỉ là bản sắc văn hóa, chứng tích của quá khứ mà còn là địa chỉ giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Trải qua thời gian, dưới tác động của thiên tai, tốc độ đô thị hóa và những biến đổi của đời sống xã hội, một số di tích đứng trước nguy cơ xuống cấp, hư hỏng; hệ thống thống tư liệu, hiện vật chưa được bảo quản đúng mức, đôi khi bị thất lạc khiến cho công tác quản lý, khai thác giá trị của di tích gặp khó khăn. Trong khi đó, nhu cầu bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích ngày càng lớn, đòi hỏi nguồn kinh phí và sự chung tay của cộng đồng.

Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, năm 2026 công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa ở xã Phú Xuyên được triển khai và mang lại những kết quả thiết thực.

Hiện nay, xã đã nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng hạng mục tu bổ, tôn tạo Tam bảo thuộc di tích chùa An Định với kinh phí đầu tư 8,7 tỷ đồng; di tích đình Phong Triều với kinh phí hơn 17 tỷ đồng; di tích Cách mạng kháng chiến Trại Diền với kinh phí 21,5 tỷ đồng. Cùng với đó, công trình tu bổ, tôn tạo di tích đền Quan Thánh - Đông Bộ Đầu đã được khởi công với tổng kinh phí đầu tư hơn 65 tỷ đồng.

Sau khi tu bổ, tôn tạo, các di tích lịch sử, văn hoá ở xã Phú Xuyên trở nên rực rỡ hơn, tạo dấu ấn nổi bật đối với người dân, du khách đến tham quan, trải nghiệm. Ảnh: PV

Các di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo trở nên tôn nghiêm, bề thế, kiến trúc cân đối, hài hoà, góp phần khẳng định, nâng tầm giá trị vốn có của di tích. Từ đó tạo thuận lợi cho người dân, du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá tín ngưỡng phù hợp với thuần phong, mỹ tục và nếp sống mới.

“Di tích Cách mạng Trại Diền đã được tu bổ, tôn tạo và hoàn thành các hạng mục, góp phần cải thiện cảnh quan, kiến trúc, tạo không gian trang nghiêm, phục vụ hoạt động tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Chúng tôi tiếp tục chăm lo hương khói, bảo vệ di tích và đẩy mạnh giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ”, ông Nguyễn Công Hoan ở thôn Duyên Yết xã Phú Xuyên cho biết.

Các di tích lịch sử, văn hoá ở xã Phú Xuyên gắn với những lễ hội truyền thống, tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng. Ảnh: PV

Xã Phú Xuyên hiện có 133 di tích lịch sử văn hóa đã được kiểm kê; trong đó có 49 di tích đã được xếp hạng, gồm: 20 di tích cấp Quốc gia còn lại là di tích cấp thành phố. Đây thực sự là niềm tự hào của quê hương giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Xã Phú Xuyên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác giá trị các di tích lịch sử, văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển du lịch. Ảnh: PV

Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội xã Phú Xuyên Nguyễn Thị Hằng cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử, văn hóa. Trong đó, chú trọng gắn bảo tồn với phát triển văn hóa, du lịch; tiếp tục chủ động rà soát, kiểm tra, đánh giá hiện trạng các di tích, đặc biệt là những di tích có dấu hiệu xuống cấp để kịp thời tham mưu, đề xuất tu bổ, tôn tạo theo đúng quy định.

“Địa phương tiếp tục phát huy giá trị các di tích, duy trì tổ chức tốt các lễ hội, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tín ngưỡng dân gian, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa. Tăng cường phối hợp, kết nối, tổ chức tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu lịch sử di tích, truyền thống quê hương; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và quảng bá di sản”, bà Nguyễn Thị Hằng thông tin.