Các nghệ nhân, thợ giỏi ở làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm, xã Phú Xuyên tham gia thi trình diễn tay nghề tại Lễ hội vinh danh làng nghề và Tuần lễ quảng bá nông sản- đặc sản vùng miền Hà Nội năm 2026. Ảnh: Nguyễn Chương

Trong dòng chảy của thời gian, mỗi làng nghề truyền thống đều mang trong mình những giá trị, bản sắc văn hóa riêng, được hình thành, gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Không chỉ tạo ra những sản phẩm phục vụ đời sống, các nghề thủ công truyền thống còn là biểu tượng của sự cần cù, khéo léo, sáng tạo và bản sắc văn hóa của người dân bản địa.

Xã Phú Xuyên vốn được mệnh danh là “đất trăm nghề”, nơi hội tụ nhiều làng nghề truyền thống có lịch sử hàng trăm năm. Trong đó, nghề mộc thủ công mỹ nghệ, nghề đan lưới, gói bánh chưng… được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng, niềm tự hào của người dân nơi đây.

Sản phẩm đồ gỗ cao cấp tại làng nghề mộc Vạn Điểm, xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

"Bản thân tôi luôn tự hào gắn bó với nghề mộc thủ công mỹ nghệ cha ông xưa truyền lại. Hơn 20 năm nay, nghề mộc không chỉ tạo việc làm, thu nhập ổn định, mà còn giúp tôi có nhiều cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm qua các hội thi vinh danh tay nghề thợ giỏi. Mỗi hội thi là một lần tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng, trình diễn tay nghề... để tạo ra những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng gần xa", ông Nguyễn Văn Tùng ở thôn Vạn Điểm cho biết.

Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm ở xã Phú Xuyên hiện có khoảng 400 hộ chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng. Qua đôi bàn tay tài hoa và sự khéo léo của những người thợ, những khúc gỗ thô sơ được chế tác thành các sản phẩm có giá trị sử dụng và thẩm mỹ cao như bàn ghế, tủ, giường, đồ thờ, tranh gỗ, tượng trang trí và nhiều sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo.

Để tạo nên những sản phẩm hoàn chỉnh, người thợ mộc phải trải qua nhiều công đoạn công phu, từ lựa chọn nguyên liệu, đo đạc, cưa xẻ, đục đẽo, chạm khắc đến đánh bóng và hoàn thiện. Mỗi đường nét, hoa văn đều thể hiện sự tỉ mỉ, kiên trì và tâm huyết của người làm nghề. Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là giá trị vật chất mà còn chứa đựng kinh nghiệm, kỹ thuật và nét văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ.

“Sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ qua đôi bàn tay tài hoa, tâm huyết, sáng tạo, giữ nghề truyền thống của những người thợ trở nên rất phong phú, đa dạng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng tốt nhu cầu thị trường tiêu dùng. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền gìn giữ, nâng tầm giá trị sản phẩm, nét đẹp văn hoá đặc trưng của làng nghề, kết hợp với du lịch trải nghiệm, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững”, ông Hoàng Kỳ Tài, Chủ tịch Hội Làng nghề mộc cao cấp Vạn Điểm cho biết.

Nghề dệt, đan lưới truyền thống được gìn giữ, trao truyền tại thôn Trần Phú, xã Phú Xuyên. Ảnh: Nguyễn Chương

Bên cạnh nghề mộc thủ công mỹ nghệ, nghề dệt, đan lưới truyền thống trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng, gắn liền với đời sống, sinh hoạt của người dân thôn Trần Phú và vùng phụ cận. Từ những sợi cước, sợi dây, khung lưới tưởng chừng đơn giản, qua đôi bàn tay khéo léo, tỉ mẫn và kiên nhẫn của người thợ, những tấm lưới chắc chắn, đều đặn được tạo ra, phục vụ nhu cầu thị trường tiêu dùng.

Nghề dệt, đan lưới truyền thống ở xã Phú Xuyên được trao truyền cho thế hệ trẻ, góp phần tạo nên nét đẹp, bản sắc văn hoá làng nghề. Ảnh: Nguyễn Chương

Nghề đan lưới, đòi hỏi người thợ phải biết cách tạo mắt lưới đều nhau, lựa chọn kích thước phù hợp với từng mục đích sử dụng, đồng thời nắm vững kỹ thuật nối, vá và sửa chữa lưới. Những kỹ năng ấy không chỉ được truyền dạy bằng lời nói mà còn được học hỏi, trao truyền thông qua quá trình lao động cần cù, sáng tạo của mỗi người dân làng nghề.

"Nghề dệt, đan lưới công việc nhẹ nhàng, phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau. Trong đó, các công đoạn chủ yếu như: căng khung, chuẩn bị sợi cước, thắt phao, kẹp chì... đòi hỏi sự cần cù, khéo léo của người thợ. Với sự gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, hiện nay nhiều em ở lứa tuổi học sinh ngoài giờ học cũng đã đảm nhiệm một số phần việc khi đan lưới và thậm chí tham gia trình diễn tay nghề tại các cuộc thi, góp phần thắp sáng niềm yêu nghề cho thế hệ trẻ", chị Vũ Thị Hải ở thôn Trần Phú chia sẻ.

Nghề gói bánh chưng truyền thống ở làng Đinh Xá, nay là thôn Phú Cường, xã Phú Xuyên tiếp tục duy trì, phát triển góp phần nâng cao thu nhập và gìn giữ bản sắc văn hoá làng nghề. Ảnh: Nguyễn Chương

Với lịch sử hình thành và những giá trị kinh tế, bản sắc văn hoá của các làng nghề, hiện nay nghề mộc thủ công mỹ nghệ, nghề đan lưới, nghề gói bánh chưng truyền thống... ở xã Phú Xuyên tiếp tục được gìn giữ, phát huy hiệu quả. Qua đó vừa góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, vừa tạo nên nét đẹp văn hoá đặc trưng thu hút người dân, du khách thập phương đến tham quan, du lịch.