Xã Phú Xuyên: Giải ngân 1.152 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu ở xã Phú Xuyên đang huy động nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án. Ảnh: PV

Theo báo cáo của UBND xã Phú Xuyên, tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn xã sau điều chỉnh là 1.170,857 tỷ đồng, trong đó vốn giao theo dự toán đầu năm là 694,8 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 8-2026, xã đã giải ngân 806,347 tỷ đồng, ước thực hiện giải ngân đến hết tháng 9 là 1.152,398 tỷ đồng, bằng 165,8% so với dự toán đầu năm và bằng 98,4% so với kế hoạch vốn đầu tư công được giao sau điều chỉnh.

Đạt được kết quả trên, xã Phú Xuyên đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa nguồn lực, nhân công, vật liệu, thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án. Các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng kỹ thuật, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, giá vật liệu biến động, tiến hành lập hồ sơ thanh, quyết toán khối lượng các dự án theo quy định.

Các nhà thầu đang nỗ lực nâng cao sản lượng thi công, kịp thời giải ngân nguồn vốn theo quy định. Ảnh: PV

Nguồn vốn đầu tư công ở xã Phú Xuyên được tập trung đầu tư vào những công trình hạ tầng thiết yếu, tạo thuận lợi trong việc đi lại, học tập, sinh hoạt của người dân, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, cải tạo cảnh quan môi trường sạch, đẹp. Sau đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, tại các công trình, dự án, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương, nhộn nhịp, các nhà thầu đều tăng ca, tăng kíp, nâng cao sản lượng bù đắp cho những ngày thời tiết không thuận lợi.

Được biết, năm 2026 xã Phú Xuyên có 112 dự án được bố trí vốn đầu tư xây dựng. Trong đó có 5 dự án ngân sách thành phố đầu tư, 19 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ và 88 dự án được đầu tư xây dựng từ ngân sách xã. Các công trình, dự án góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội.