Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên với đại diện người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Chương

Thời gian qua, xã Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ một cách nhanh gọn, thuận lợi, an toàn, đáp ứng tốt yêu cầu trong giai đoạn mới.

Các ý kiến phát biểu, đề xuất tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND xã Phú Xuyên với đại diện người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Chương

Tại Hội nghị, với tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, các ý kiến đã tập trung đề xuất những vấn đề liên quan đến giải quyết hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý cấp đất trái thẩm quyền; việc dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; công tác cập nhật, làm sạch hồ sơ, dữ liệu đất đai, các chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Ngoài ra, một số ý kiến đề cập đến việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trong đăng ký kinh doanh dịch vụ internet; đăng ký mở nhà trẻ tư thục; các vấn đề về hộ tịch, chứng thực và một số nội dung cần được quan tâm giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Trưởng phòng Văn hoá- Xã hội xã Phú Xuyên tiếp thu, giải đáp, làm rõ một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền. Ảnh: Nguyễn Chương

Trên tinh thần lắng nghe và trách nhiệm, đại diện lãnh đạo các phòng, cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với các ý kiến, kiến nghị cần có thời gian xác minh, xem xét, hoặc vượt thẩm quyền, các bên liên quan đã ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Nguyễn Chương

The Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung, hội nghị đối thoại là dịp quan trọng để lãnh đạo xã, các phòng, cơ quan chuyên môn trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các hồ sơ, thủ tục hành chính. Qua đó kịp thời nắm bắt tình hình thực tiễn, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của chính quyền, xây dựng bộ máy chính quyền kiến tạo, gần dân, phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã cũng đã giải đáp, làm rõ các nội dung liên quan đến thủ tục, điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác cập nhật, làm sạch hồ sơ, dữ liệu đất đai; các chính sách liên quan đến thuê đất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, hướng dẫn, làm rõ thêm một số vấn đề về giải quyết thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Phú Xuyên Nguyễn Thành Chung nhấn mạnh, thời gian tới xã sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các phòng, cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau đối thoại, đảm bảo các nội dung thuộc thẩm quyền được xem xét, xử lý kịp thời, đúng quy định.