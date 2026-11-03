Xã Phú Xuyên: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Người dân thôn Phú Cường, xã Phú Xuyên tháo dỡ công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Những ngày này, dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên, nhiều hộ dân đã chủ động tháo dỡ công trình, vật kiến trúc, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Tinh thần gương mẫu của mỗi hộ dân đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lan tỏa sự đồng thuận trong cộng đồng.

“Được cấp uỷ, chính quyền địa phương và các bên liên quan tuyên truyền, vận động, gia đình tôi đã tự nguyện tháo dỡ khoảng 20m2 nhà hàng kinh doanh cà phê trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Quá trình tháo dỡ, phía Tập đoàn VinGroup đã bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ, giúp đỡ, dời dọn đồ đạc nên mọi việc diễn ra nhanh chóng, thuận lợi, an toàn”, anh Dương Văn Phong ở thôn Phú Cường cho biết.

Tập đoàn VinGroup bố trí lực lượng, phương tiện hỗ trợ, giúp đỡ người dân tháo dỡ các công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án. Ảnh: Nguyễn Chương

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km. Qua rà soát, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là 56,0ha (không bao gồm mặt đường Quốc lộ 1A và đường sắt), với khoảng 3.495 hộ bị ảnh hưởng.

Để công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng kế hoạch, xã Phú Xuyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thành lập các tổ công tác, tuyên truyền, vận động người dân chủ động tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, công trình, vật kiến trúc. Đồng thời, tăng cường đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định để mọi người cùng đồng thuận thực hiện.

Tinh thần chủ động trong tháo dỡ công trình đã góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, lan tỏa sự đồng thuận trong cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Chương

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, đến nay đã có trên 80 hộ dân tại các thôn Nguyên Hanh, Phú Cường, Khôn Thôn, Mỹ Lâm, Phú Mỹ… đã tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất... để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Những hành động, việc làm thiết thực đó đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ.

“Thôn Nguyên Hanh có khoảng 330 hộ dân nằm trong diện phải di dời các công trình, vật kiến trúc phục vụ thi công dự án. Công tác tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất trong phạm vi giải phóng mặt bằng được người dân tích cực thực hiện, số hộ đã báo với thôn để được hỗ trợ thêm lực lượng, phương tiện tháo dỡ công trình tiếp tục tăng lên”, ông Nguyễn Văn Ân, Trưởng thôn Nguyên Hanh cho biết.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và chỉnh trang, tái thiết đô thị có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông, tổ chức không gian đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Quá trình triển khai, công tác giải phóng mặt bằng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Hàng cây dọc tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Phú Xuyên được di dời, phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư - Hạ tầng xã Phú Xuyên Dương Hùng Kiên cho biết, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bám sát kế hoạch, mục tiêu, thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân, hiện nay tại các thôn dọc tuyến Quốc lộ 1A người dân đang tích cực tháo dỡ các công trình nhà xưởng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hàng quán, mái che… trong phạm vi giải phóng mặt bằng, phục vụ thi công dự án.

“Chúng tôi thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xử lý những kiến nghị, đề xuất của bà con trong phạm vi thẩm quyền, đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đúng tiến độ và các quy định hiện hành”, ông Dương Hùng Kiên thông tin.