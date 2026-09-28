Xã Phú Xuyên: Chủ động vận hành an toàn các công trình chống lũ

Trạm bơm Nam Liên ở xã Phú Xuyên có vai trò quan trọng trong việc tiêu úng, thoát nước vào mùa mưa lũ. Ảnh: PV

Trạm trưởng Trạm bơm Nam Liên Tạ Quang Hương cho biết, trạm hiện có 10 tổ máy với công suất tiêu úng mỗi máy là 2.500m3/h. Để công trình vận hành an toàn, chúng tôi thường xuyên kiểm tra các tổ máy, có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng kịp thời, không để xảy ra những sự cố bất ngờ, bị động trong mùa mưa bão.

“Mùa mưa lũ năm nay, đơn vị đã vận hành tiêu úng 3 đợt, mỗi đợt khai thác 7/10 tổ máy. Nhờ đó hiện tượng ngập úng cục bộ do mưa lớn kéo dài ở các đồng ruộng, vùng ven khu dân cư trũng thấp được xử lý kịp thời, hạn chế nguy cơ thiệt hại. Trong mùa mưa lũ, chúng tôi luôn duy trì lịch trực, cập nhật diễn biến thời tiết, lượng mưa để có biện pháp ứng phó hiệu quả”, ông Tạ Quang Hương cho biết.

Cán bộ, nhân viên Trạm bơm Nam Liên tăng cường kiểm tra, đảm bảo vận hành các tổ máy an toàn, hiệu quả. Ảnh: PV

Thời gian qua, trên địa bàn xã Phú Xuyên đã xảy ra những đợt mưa lớn kéo dài, gây ngập úng cục bộ một số diện tích lúa, rau màu. Tuy nhiên, nhờ chủ động vận hành các công trình tiêu úng, thoát nước đã giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về sản xuất. Trong đó, riêng sự cố nước tràn bờ kênh A27 (vào tối 24-7 tại thôn Phú Nhiêu) với chiều dài khoảng hơn 10m, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng huy động phương tiện, vật tư xử lý nhanh chóng, không để xảy ra sạt lở, nước ngập đồng ruộng và các khu dân cư.

“Vụ mùa này, gia đình tôi gieo cấy 7 mẫu lúa, trong đó có khoảng 5 sào vùng trũng thấp bị ngập úng cục bộ do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, nhờ công tác tiêu úng được thực hiện nhanh chóng nên không ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa khi thu hoạch. Điều đó cho thấy, việc vận hành kịp thời, an toàn các công trình tiêu thoát nước có vai trò rất quan trọng trong mùa mưa lũ”, bà Phan Thị Liên ở thôn Cổ Châu cho biết.

Công tác tiêu úng, thoát nước ở xã Phú Xuyên được thực hiện kịp thời, hiệu quả trong mùa mưa lũ góp phần bảo vệ thành quả sản xuất của người dân. Ảnh: PV

Xã Phú Xuyên có tuyến đê hữu sông Hồng với chiều dài hơn 10km; trên địa bàn có 49 trạm bơm, 993 tuyến kênh với tổng chiều dài 459,174km và 2.442 công trình cống thoát nước. Hệ thống các công trình có tính liên kết cao, trong đó nhiều trạm bơm, tuyến kênh và cống thực hiện đồng thời chức năng tưới và tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ.

Theo phòng Kinh tế xã Phú Xuyên, năm nay địa phương đã phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, các hợp tác xã nông nghiệp tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống công trình; kịp thời xử lý các trạm bơm, cống tiêu, tuyến kênh tiêu chính, các vị trí có nguy cơ ách tắc, xuống cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động khơi thông dòng chảy, phát quang, vệ sinh cửa cống, cửa hút, cửa xả; kiểm tra máy móc, thiết bị, hệ thống điện và bảo đảm các trạm bơm sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu.

Cùng với đó, căn cứ diễn biến thời tiết, lượng mưa, mực nước trên các sông và tình hình ngập úng thực tế, chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu phù hợp, đảm bảo an toàn. Đồng thời tuyên truyền đến các thôn, hợp tác xã và người dân về trách nhiệm bảo vệ công trình thủy lợi; không tự ý đóng, mở hoặc điều chỉnh công trình cống, không lấn chiếm lòng kênh, hành lang công trình, không đổ rác, đất đá làm cản trở dòng chảy.

Xã Phú Xuyên phối hợp với Hạt Quản lý đê số 6 và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hành diễn tập tuần tra, canh gác, ứng cứu hộ đê và tìm kiếm cứu nạn năm 2026. Ảnh: PV

Gần đây, xã Phú Xuyên đã phối hợp với Hạt Quản lý đê số 6 (thuộc Chi cục Thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai Hà Nội) và các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn các chuyên đề liên quan đến pháp luật về đê điều và công tác quản lý, bảo vệ đê điều; quy định chế độ, nội dung tuần tra đê, cống qua đê và tuyến kè, hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu hư hỏng, sự cố đê điều ngay từ đầu; tổ thực hành diễn tập tuần tra, canh gác, ứng cứu hộ đê và tìm kiếm cứu nạn.

“Đơn vị luôn tăng cường công tác kiểm tra, duy trì chế độ trực, đảm bảo vận hành công trình đê điều an toàn, hiệu quả. Chương trình tập huấn các chuyên đề và thực hành diễn tập ở xã Phú Xuyên là rất quan trọng, thu hút nhiều cơ quan, đơn vị, người dân phối hợp tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao công tác quản lý, bảo vệ đê điều, kịp thời phát hiện và xử lý sự cố, đảm bảo vận hành an toàn các công trình trong mùa mưa lũ”, Phó Hạt trưởng Hạt Quản lý đê số 6 Lê Văn Tuấn chia sẻ.