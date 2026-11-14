Xã Phú Xuyên: Chi trả trên 82,5 tỷ đồng kinh phí giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A

Xã Phú Xuyên tập trung chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Quốc lộ 1A qua địa bàn xã Phú Xuyên dài khoảng 9km; điểm đầu tại Km200+400, giáp địa giới hành chính xã Chương Dương; điểm cuối tại Km209+400, giáp địa giới hành chính xã Đại Xuyên. Qua rà soát, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị là 56,17ha (không bao gồm mặt đường Quốc lộ 1A và đường sắt), với khoảng 3.495 hộ bị ảnh hưởng.

Với tầm quan trọng của dự án, xã Phú Xuyên đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung phối hợp kiểm kê, lập phương án bồi thường, kịp thời xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án.

Người dân xã Phú Xuyên tiến hành tháo dỡ các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Đến nay, tại xã Phú Xuyên lũy kế bàn giao mặt bằng cho Tập đoàn VinGroup đạt trên 63% (35,5/56,17ha tổng diện tích đất thu hồi); toàn xã có gần 100 hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ nhà xưởng, hàng quán, cơ sở sản xuất, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Cùng với đó, xã đã tổ chức chi trả trên 82,5 tỷ đồng kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với những hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất thu hồi phục vụ dự án.

Tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng sạch đoạn qua xã Phú Xuyên, các đơn vị thuộc Tập đoàn VinGroup đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A và tái thiết, chỉnh trang đô thị. Ảnh: Nguyễn Chương

Đại diện Ban Quản lý Dự án Đầu tư- Hạ tầng xã Phú Xuyên cho biết, đơn vị luôn nỗ lực, quyết tâm bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch giải phóng mặt bằng của dự án. Công tác kiểm kê, lập phương án bồi thường, việc tổ chức chi trả kinh phí giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ, đảm bảo trình tự và đúng quy định hiện hành. Qua đó kịp thời bàn giao mặt bằng sạch, tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai thi công dự án đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.