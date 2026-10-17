Xã Phú Xuân tổ chức Lễ khởi công Dự án bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ông La Thanh Hải, Trưởng Phòng kinh tế xã Phú Xuân phát biểu khai mạc lễ khởi công dự án.

Theo đó, tại thôn Giang Châu, (xã Phú Xuân), Phòng Kinh tế xã Phú Xuân (đơn vị Chủ đầu tư) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư hạ tầng phục vụ bố trí đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số theo Đề án tại Quyết định số 104/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đã được UBND xã Phú Xuân phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư 19,5 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Dự án được đầu tư tương đối đồng bộ, bao gồm các hạng mục như: Đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu vực với tổng chiều dài khoảng 1,79 km, kết hợp hệ thống thoát nước và bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân.

Bên cạnh đó, thực hiện san nền khu vực bố trí đất ở và các khu đất theo quy hoạch với tổng diện tích khoảng 4,9 ha, tạo mặt bằng phục vụ việc bố trí, ổn định dân cư và phát triển hạ tầng.

Dự án còn đầu tư hệ thống cấp nước tập trung với công suất thiết kế 40 m³/ngày đêm, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho hộ dân trong khu vực dự án.

Ông Nguyễn Tiến Ấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Ngoài ra dự án còn chú trọng đầu tư xây dựng mới đường dây trung áp, đường dây hạ áp và 01 trạm biến áp công suất 160 kVA, bảo đảm điều kiện cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông La Thanh Hải, Trưởng Phòng kinh tế xã Phú Xuân khẳng định, việc triển khai dự án có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần giải quyết nhu cầu về đất ở, từng bước sắp xếp, ổn định dân cư, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn về điều kiện sinh sống; đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước sinh hoạt, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức tại buổi lễ khởi công dự án.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ khởi công ông Nguyễn Tiến Ấn, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuân ghi nhận sự chủ động của Phòng Kinh tế và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị đầu tư Dự án. Đồng thời đề nghị Phòng Kinh tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu, bàn giao, phương án vận hành, bảo trì; rà soát, tham mưu việc bố trí đất ở, đất sản xuất đúng đối tượng, đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch. Mục tiêu cuối cùng là để công trình phục vụ thiết thực cho cuộc sống của người dân, được quản lý, sử dụng lâu dài và hiệu quả.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi công.

Trong suốt quá trình thực hiện, chủ đầu tư duy trì kiểm tra, giao ban và báo cáo tiến độ hằng tuần; kịp thời báo cáo những vấn đề ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và tiến độ để UBND xã chỉ đạo giải quyết.