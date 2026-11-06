Xã Phú Thuận thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 294,9 tỷ đồng, bằng 121% dự toán

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NHẬT DUY

Theo báo cáo, diện tích lúa vụ hè thu trên địa bàn đã thu hoạch khoảng 1.073ha, năng suất ước đạt 62 tạ/ha. Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến một số diện tích lúa chưa kịp thu hoạch tại các thôn Phú Phong, An Bằng, Thạnh Tân bị ngập úng, thiệt hại. Thời tiết bất lợi cũng ảnh hưởng kế hoạch sản xuất vụ đông.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, 10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã đạt khoảng 294,9 tỷ đồng, bằng 121% dự toán; trong đó, thu phát sinh kinh tế đạt 12,366 tỷ đồng, bằng 167% dự toán.

Trong tháng 10, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận, giải quyết 478 hồ sơ thủ tục hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, giải quyết trước và đúng hạn, thanh toán trực tuyến đều đạt 100%. Địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh tiếp cận các nền tảng và dịch vụ số.

Trong các tháng cuối năm, UBND xã Phú Thuận xác định tập trung khắc phục những tồn tại, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ. Trọng tâm là hướng dẫn người dân chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2026 - 2027, tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và tiến độ các công trình đầu tư công.

Duy trì các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự, triển khai các giải pháp xây dựng xã không ma túy và chuẩn bị công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027...