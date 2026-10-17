Xã Phú Thành: Gặp gỡ, lắng nghe tâm tư hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đồng chí Thạch Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tình hình thực hiện công tác giảm nghèo từ đầu năm 2026 đến nay; đồng thời được thông tin về các chủ trương, chính sách hỗ trợ giảm nghèo đa chiều giai đoạn 2026 - 2030.

Với tinh thần cởi mở, đại diện các hộ nghèo, cận nghèo đã trực tiếp chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về việc làm, phương tiện sinh kế, nhà ở để từng bước ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã lắng nghe, trực tiếp trao đổi, giải đáp thỏa đáng các ý kiến; đồng thời ghi nhận, tổng hợp những đề xuất vượt thẩm quyền để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Quang cảnh hội nghị.

Dịp này, xã Phú Thành công bố phương án phân công cụ thể từng tổ chức, đoàn thể và cá nhân phụ trách theo dõi, giúp đỡ từng hộ nghèo, hộ cận nghèo theo nguyên tắc "Rõ người, rõ việc", gắn trách nhiệm thực tế với điều kiện, nhu cầu của từng hộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thạch Văn Dữ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Thành nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo thời gian tới phải sát với hoàn cảnh, nguyên nhân và nhu cầu thực tế của từng hộ dân. Việc hỗ trợ cần tập trung tạo điều kiện phát triển sinh kế, nâng cao khả năng tự chủ của người dân, đồng thời phát huy tối đa trách nhiệm đồng hành của MTTQ, các đoàn thể trong quá trình hỗ trợ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.