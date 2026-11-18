Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành trao biển tượng trưng ủng hộ Quỹ an sinh xã hội xã Phú Sơn.

Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là dịp để ôn lại truyền thống, kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Các đại biểu dự chương trình.

Việc tổ chức các hoạt động thể thao, giao lưu văn nghệ và phát động Tuần Văn hóa không chỉ tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân, gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở. Đây cũng là cách hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam thiết thực, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiết mục giao lưu cồng chiêng trong chương trình.

Trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, xã Phú Sơn đã tổ chức giao lưu văn nghệ, giải kéo co, bóng chuyền hơi nữ… tạo sân chơi thiết thực, góp phần thúc đẩy phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng, tăng cường mối đoàn kết, giao lưu giữa các thôn. Đồng thời qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương.

Thi đấu môn kéo co trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

* Nhân dịp này, Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành đã trao ủng hộ Quỹ An sinh xã hội xã Phú Sơn số tiền 500 triệu đồng; trao 30 suất quà cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Xuân Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Tập đoàn Kinh tế Xuân Thành và lãnh đạo xã Phú Sơn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.