Xã Phú Sơn đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Dương Văn Minh

Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Dương Văn Minh.

Tới dự có lãnh đạo xã; đại diện Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh (GĐLS) cùng đông đảo bà con nhân dân địa phương.

Liệt sĩ Dương Văn Minh, sinh năm 1957 trong một gia đình nông dân nghèo nhưng giàu lòng yêu nước tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng ở thôn 4, xã Phú Sơn, huyện Nho Quan (nay là thôn Phúc Sơn, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình). Liệt sĩ là con thứ hai và là con trai duy nhất trong gia đình có 5 chị em gái.

Ngay sau khi rời ghế Trường phổ thông, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Dương Văn Minh đã hăng hái viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ.

Tháng 2 năm 1975, chia tay gia đình và quê hương, đồng chí Dương Văn Minh đã chính thức trở thành chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, giữa lúc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đang diễn ra vô cùng ác liệt khi miền Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn Tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975.

Sau một thời gian ngắn được tham gia huấn luyện, đồng chí được biên chế về Tiểu đoàn bộ Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn 7- Lữ đoàn Công binh trực thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, đơn vị có nhiệm vụ mở đường, rà phá bom mìn, bảo đảm giao thông huyết mạch phục vụ chiến đấu và xây dựng đất nước.

Sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí cùng đơn vị tiếp tục tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ Biên giới phía Tây Nam.

Trong một trận chống trả quân Polpot, đồng chí đã chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh vào ngày 12 tháng 6 năm 1978. Phần mộ của đồng chí được Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh an táng, chăm sóc tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên.

Với những thành tích xuất sắc trong rèn luyện và chiến đấu, đồng chí được Nhà nước truy tặng Huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba và được Quân đội tặng thưởng nhiều Giấy khen, Bằng khen.

Thời gian gần đây, thể theo nguyện vọng của gia đình, Nhóm tình nguyện viên hỗ trợ GĐLS Hải Dương (fanpage Nguoiduado.vn) đã giúp tư vấn về hồ sơ thủ tục và sau đó Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất thủ tục đính chính thông tin sai lệch trên bia mộ và được Nhà xe Thị Tuyến Ninh Bình (địa chỉ phường Tam Điệp) hỗ trợ “chuyến xe 0 đồng” di chuyển hài cốt liệt sĩ trở về quê hương sau hơn 48 năm xa cách.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thắp hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và mãi mãi ghi công lao to lớn của liệt sĩ Dương Văn Minh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng, Nhóm tình nguyện viên hỗ trợ GĐLS Hải Dương và Nhà xe Thị Tuyến Ninh Bình đã hỗ trợ việc di chuyển hài cốt liệt sĩ. Đây là việc làm có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và gia đình liệt sĩ.