Lãnh đạo Đảng ủy xã Phú Ninh và đại diện doanh nghiệp trao tặng sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: N.ĐOAN

UBND xã Phú Ninh cho biết, qua vận động, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và nhà hảo tâm đã đóng góp hơn 68,2 triệu đồng để hỗ trợ 50 người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian 12 tháng đầu, sau khi trừ mức hỗ trợ đóng của nhà nước theo quy định.

Theo ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh, việc trao hỗ trợ lần này là bước khởi đầu để người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

UBND xã mong muốn sau khi kết thúc thời gian 12 tháng được hỗ trợ, người được hỗ trợ tiếp tục chủ động dành dụm, bố trí kinh phí để duy trì việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình.

Việc tham gia bảo hiểm xã hội là quá trình tích lũy lâu dài, UBND xã giao Phòng Văn hóa - xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan và các thôn phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội theo dõi, vận động để những người được hỗ trợ có thể tiếp tục duy trì tham gia trong những năm tiếp theo.

Đồng thời, tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để ngày càng có thêm nhiều người dân được tiếp cận, thụ hưởng chính sách an sinh xã hội.