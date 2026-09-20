Lãnh đạo xã Phú Ninh trao quà Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: HỒ QUÂN

Tại chương trình, UBND xã Phú Ninh phối hợp các doanh nghiệp trao 165 suất quà Trung thu, mỗi suất gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và bánh kẹo cho trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.

Các đơn vị còn trao 150 tập sách và 120 mũ bảo hiểm cho trẻ em. Tổng giá trị các phần quà tại chương trình hơn 125 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.