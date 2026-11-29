Nghi thức khai mạc Ngày hội khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề “Kết nối giá trị - Mở rộng thị trường”. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Ngày hội là dịp để 18 tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP cùng mô hình khởi nghiệp. Sự kiện cũng tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối cung - cầu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức trao quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Biển đảo quê hương - sắc màu Phú Ninh", giao lưu văn hóa - văn nghệ và dân ca bài chòi; đồng thời tập huấn, tuyên truyền các chính sách về khởi nghiệp và phát triển kinh tế địa phương.

Ngày hội thu hút 18 cơ sở sản xuất giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và sản phẩm khởi nghiệp. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Bí thư Đoàn xã Phú Ninh Nguyễn Quốc Khánh cho biết, địa phương sở hữu nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập thể, cùng các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP và mô hình khởi nghiệp.

Tuy nhiên, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn còn gặp khó khăn trong việc xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm, ứng dụng công nghệ số và tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Ngày hội được tổ chức nhằm tạo thêm cơ hội kết nối, hợp tác, hỗ trợ các chủ thể kinh tế phát triển sản xuất và kinh doanh.

Hoạt động này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân; từng bước hình thành các mối liên kết trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế địa phương.

Ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp xã Phú Ninh. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Dịp này, Đoàn xã Phú Ninh công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp xã Phú Ninh.

Câu lạc bộ hướng đến tập hợp, kết nối những thanh niên có chung ý tưởng, đam mê khởi nghiệp; tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Thời gian tới, câu lạc bộ sẽ tập trung tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm, tập huấn; khuyến khích thành viên ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội và nền tảng thương mại điện tử để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa thanh niên với doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, kinh doanh.