Xã Phú Ninh rà soát, lên phương án di dời các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: N.ĐOAN

Trên cơ sở rà soát, tổ công tác xã Phú Ninh đã lập danh sách 64 hộ dân với 225 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ sạt lở tại các thôn: Bồng Miêu, Phước Bắc, Kỳ Sơn.

Trong đó, thôn Bồng Miêu có 22 hộ có nguyện vọng và được đề xuất di dời tập trung, 13 trường hợp hỗ trợ ổn định tại chỗ, 2 trường hợp cần xem xét lại. Thôn Phước Bắc có 16 trường hợp đề xuất di dời tập trung, 7 trường hợp hỗ trợ ổn định tại chỗ, 1 trường hợp cần xem xét lại. Thôn Kỳ Sơn có 2 hộ đề xuất di dời tập trung và 1 hộ di dời xen ghép.

Khu vực từng xảy ra sạt lở đất, hiện thuộc vùng có nguy cơ sạt lở cao tại thôn Bồng Miêu. Ảnh: N.ĐOAN

Tại cuộc họp, các thành viên tổ công tác thông tin cụ thể về từng trường hợp được rà soát (hiện trạng đất ở, nguy cơ sạt lở, nhu cầu, phương án di dời…); từ đó thảo luận, thống nhất lập danh sách chính thức các đối tượng được xem xét di dời tập trung, trường hợp cần vận động quay về nơi ở cũ, hỗ trợ ổn định tại chỗ và di dời xen ghép khi có thiên tai, bão lũ.

Theo lãnh đạo UBND xã Phú Ninh, việc rà soát, lập danh sách các hộ dân vùng nguy cơ sạt lở nhằm xây dựng phương án di dời đến nơi ở mới theo cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư miền núi, vùng thiên tai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026 - 2030 theo Nghị quyết số 63/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố.