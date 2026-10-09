Xã Phú Ninh gặp mặt doanh nghiệp, ra mắt Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã

Ông Nguyễn Hữu Bình, Chủ tịch UBND xã Phú Ninh ghi nhận sự đóng góp, chúc mừng doanh nghiệp, doanh nhân. Ảnh: T.B

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Phú Ninh ghi nhận tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân; đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội.

Đây cũng là dịp để địa phương tăng cường kết nối, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hiện xã Phú Ninh có 63 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã và 1.475 hộ kinh doanh hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của xã đạt hơn 611 tỷ đồng (bằng 70% kế hoạch); lĩnh vực thương mại, dịch vụ đạt hơn 635 tỷ đồng (bằng 73% kế hoạch); giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp đạt gần 385 tỷ đồng (bằng 91% kế hoạch năm).

Lãnh đạo xã Phú Ninh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các thành viên Ban Vận động thành lập Hội doanh nghiệp xã. Ảnh: THÁI BÌNH

Định hướng thời gian tới, cùng với việc duy trì đà tăng trưởng, xã Phú Ninh sẽ tập trung phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với hồ Phú Ninh.

Địa phương cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển.

Lãnh đạo xã Phú Ninh trao đổi, lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.B

Dịp này, UBND xã Phú Ninh công bố quyết định công nhận Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp xã Phú Ninh gồm 5 thành viên.