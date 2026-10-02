Xã Phú Ninh có 757 đối tượng người có công được hưởng trợ cấp hằng tháng

Quang cảnh buổi giám sát. Ảnh: N.ĐOAN

Theo UBND xã Phú Ninh, toàn xã có 757 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, gồm: 4 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 192 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; 60 bệnh binh; 89 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 168 thân nhân, gia đình liệt sĩ; 105 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; 74 người có công giúp đỡ cách mạng và 65 người thuộc các diện có công khác.

Ngoài ra, địa phương có 1.094 thân nhân nhận trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hằng năm và 340 Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã từ trần.

Trao đổi với đoàn giám sát, ông Võ Văn Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Ninh cho biết, địa bàn xã có số lượng người có công và thân nhân người có công tương đối lớn. UBND xã đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách; thường xuyên rà soát, quản lý chặt chẽ đối tượng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cũng như giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, phản ánh của người có công và thân nhân.

Hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhằm tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng.