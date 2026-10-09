Xã Phú Ninh có 7 thôn, 23 chi bộ sau sắp xếp

Quang cảnh hội nghị sáng 9/10. Ảnh: N.ĐOAN

Theo Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Ninh, địa phương tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng gắn với tinh gọn các thôn, trường học và cơ quan trong hệ thống chính trị. Nhờ đó, toàn xã giảm từ 15 thôn xuống còn 7 thôn, 29 chi bộ xuống còn 23 chi bộ.

Toàn Đảng bộ kết nạp 20/27 đảng viên (đạt 74,07%). Địa phương đã hoàn thành cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý đảng viên 4.0; tỷ lệ cài đặt và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 100%; đồng thời hướng dẫn 100% tổ chức đảng đăng ký thực hiện thu, nộp đảng phí trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Địa phương triển khai đồng bộ dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, sử dụng chữ ký số, xây dựng thôn thông minh, nâng cao kỹ năng số và ứng dụng AI. Đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng và trước hạn đạt 99,83%; tỷ lệ chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt đạt 93%.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Ninh yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chi bộ trực thuộc rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, nhất là những nội dung còn gặp khó khăn, đạt kết quả thấp để kịp thời tháo gỡ, không để công việc chậm tiến độ hay kéo dài sang năm 2027.