Lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa hỗ trợ gia đình bà N.T.L tháo dỡ công trình vi phạm tại khu Đồng Lau. Ảnh: Kim Thoa

Trước đó, UBND xã Phú Nghĩa ban hành quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả tại khu nhà ở và nhà xưởng của gia đình bà N.T.L. Gia đình bà đã chủ động tháo dỡ một số công trình, di chuyển vật nuôi ra khỏi trang trại. Ngày 23-11, bà N.T.L. tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng. Lực lượng chức năng xã hỗ trợ gia đình di chuyển tài sản, đồ dùng, tháo dỡ công trình vi phạm.

Theo hồ sơ của UBND xã Phú Nghĩa, tháng 12-2005, UBND xã Trường Yên (cũ), đại diện các hộ có ruộng và những người nhận thuê thầu đã ký hợp đồng sử dụng đất tại khu Đồng Lau để cấy lúa kết hợp nuôi cá, gia súc, gia cầm. Sau đó, bà N.T.L. nhận lại một phần diện tích thuộc các hợp đồng này, trực tiếp sử dụng và trả sản lượng hằng năm.

Lực lượng chức năng xã Phú Nghĩa hỗ trợ gia đình bà N.T.L tháo dỡ công trình vi phạm tại khu Đồng Lau. Ảnh: Kim Thoa

Khi hết thời hạn thuê thầu, bà N.T.L. chưa tháo dỡ công trình để trả lại đất cho các hộ có ruộng. Cơ quan chức năng xác định bà tự ý chuyển 5.390,6m² đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở), 620,8m² đất trồng lúa sang đất ở và 10.918,6m² đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Trên diện tích vi phạm, gia đình đã xây dựng nhà ở, nhà xưởng, kho, chuồng trại và các công trình phụ trợ. Trong năm 2026, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa đã ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà N.T.L.

Đợt xử lý tại khu Đồng Lau, Đất Đỏ liên quan đến 11 cá nhân trên địa bàn các thôn Nhật Tiến, Yên Trường 1 và Yên Trường 2. Trước khi tổ chức cưỡng chế, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Nghĩa phối hợp với chi ủy, ban công tác mặt trận các thôn đến từng hộ giải thích, vận động tự tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và vật nuôi.

Theo kế hoạch, đợt cưỡng chế dự kiến diễn ra từ ngày 23-11 đến 15-12.