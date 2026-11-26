Dù thời hạn cho thuê đã hết nhưng nhiều chủ trang trại ở Đồng Lau, Đất Đỏ (xã Phú Nghĩa) chưa tháo dỡ công trình, trả lại đất cho người có đất. Ảnh chụp ngày 25-11. Ảnh: Kim Nhuệ

Hai xứ đồng Đồng Lau, Đất Đỏ thuộc xã Trường Yên trước đây, vốn là vùng trũng, mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa. Năm 2005, UBND xã Trường Yên đại diện các hộ có ruộng, ký hợp đồng cho thuê đất để thực hiện mô hình cấy lúa kết hợp chăn nuôi. Từ đầu năm 2026, tại các buổi tiếp dân của xã Phú Nghĩa, nhiều hộ đề nghị chính quyền tháo dỡ công trình để họ nhận lại đất.

Trưởng phòng Hạ tầng, Nông nghiệp và Môi trường xã Phú Nghĩa Lê Anh Dũng cho biết, qua kiểm tra tại Đồng Lau, Đất Đỏ, xã xác định 11 cá nhân có hành vi chiếm đất trồng lúa. Trong số này, 10 người còn tự ý chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo ông Lê Anh Dũng, Phú Nghĩa có nhiều làng nghề thủ công mỹ nghệ, đồng thời là vùng chăn nuôi trọng điểm của huyện Chương Mỹ trước đây. Người làm nghề cần mặt bằng mở xưởng, làm kho, còn các hộ chăn nuôi cần đất xây chuồng trại.

Trong khi đó, công tác quản lý đất đai ở một số nơi còn hạn chế, nhiều công trình vi phạm tồn tại trong thời gian dài. Tại thôn Nghĩa Hảo, một hộ chiếm 989m² đất công để xây nhà kho, ki ốt bán hàng, làm mái che và đổ sân bê tông. Tại thôn Chi Nê, một hộ xây nhà ở, chuồng nuôi và công trình phụ trợ trên 1.450m² đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được vận hành, xã Phú Nghĩa đã tập trung xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. Những vụ việc người dân nhiều lần kiến nghị, các đơn vị kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với hiện trạng sử dụng đất để đề xuất phương án giải quyết. Đảng ủy xã thành lập tổ công tác đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận đã có hiệu lực.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND xã Phú Nghĩa Nguyễn Đình Sỹ cho biết, khi xử lý vi phạm tồn đọng, việc xác định vị trí phần đất của từng hộ dân mất nhiều thời gian. Một số hồ sơ do các xã cũ bàn giao còn thiếu, có thửa đất đã qua nhiều người sử dụng. Cán bộ chuyên môn phải đối chiếu hồ sơ với thực địa để xác định diện tích vi phạm và từng hạng mục phải tháo dỡ.

Để kịp thời phát hiện vi phạm mới, UBND xã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với các thôn nắm tình hình, đồng thời phân công công an và cán bộ chuyên môn bám địa bàn, kiểm tra khi nhận được phản ánh của người dân.

Gia đình ông Trịnh Bá Trường tự tháo dỡ chuồng trại, xưởng sản xuất để trả lại người cho thuê đất trong sáng 25-11. Ảnh: Kim Thoa

Công ty TNHH STTC Việt Nam hỗ trợ gia đình ông Trịnh Bá Trường tháo dỡ công trình, vận chuyển phế thải. Video: Kim Nhuệ

Sáng 25-11, tại trang trại của gia đình ông Trịnh Bá Trường ở Đồng Lau, khoảng 20 người thực hiện tháo dỡ nhà xưởng, di chuyển tài sản. Ông Trường cho biết, gia đình đã tự thu dọn nhưng khối lượng công việc lớn, lại chưa thuê được người nên tiến độ còn chậm. Công ty TNHH STTC Việt Nam, đơn vị ký hợp đồng với UBND xã, hỗ trợ gia đình tháo dỡ công trình.

Trước đó, ngày 23-11, xã bắt đầu thực hiện quyết định cưỡng chế tại khu nhà ở, nhà xưởng của gia đình bà Nguyễn Thị Lan, cũng ở Đồng Lau. Gia đình bà Lan đã di chuyển vật nuôi, tự tháo dỡ một số hạng mục nhưng chưa thu dọn hết tài sản. Bà Lan ký biên bản bàn giao mặt bằng. Đơn vị tháo dỡ hỗ trợ gia đình di chuyển đồ dùng, sau đó phá dỡ công trình.

Theo ông Nguyễn Đình Sỹ, trước khi tổ chức cưỡng chế 11 trường hợp tại Đồng Lau, Đất Đỏ, xã đã mời các hộ đến làm việc để tuyên truyền, vận động bàn giao mặt bằng. Cán bộ Mặt trận cùng cán bộ thôn đến từng gia đình, giải thích các quy định của pháp luật về quản lý đất đai và trao đổi về phương án di chuyển tài sản, vật nuôi. Xã bố trí máy móc hỗ trợ, cử người giám sát tiến độ để các gia đình tự tháo dỡ, thu hồi mái tôn, khung thép còn dùng được.

Với những hộ còn nuôi gia súc, gia cầm, việc khó nhất là tìm nơi chuyển đàn. Ngày 19-11, căn cứ vào tiến độ tự tháo dỡ của các hộ và kiến nghị của doanh nghiệp chăn nuôi, xã điều chỉnh lịch cưỡng chế. Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam cam kết chuyển hết đàn lợn nuôi gia công ra khỏi các trang trại thuộc diện xử lý chậm nhất vào ngày 15-12. Các hộ nuôi gà chủ động tìm nơi chuyển đàn.

Đợt xử lý công trình vi phạm tại Đồng Lau, Đất Đỏ dự kiến kéo dài đến ngày 15-12-2026.