Xã Phú Nghĩa rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong giao đất dịch vụ

Tại Báo cáo số 600/BC-UBND ngày 11-9-2026 của UBND xã Phú Nghĩa cho biết, tổng nhu cầu đất dịch vụ để giao cho 524 hộ đủ điều kiện là 31.243,52m². Diện tích này được xác định bằng 10% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi theo Quyết định số 1098/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Tây trước đây tại 2 dự án trên địa bàn xã Phú Nghĩa.

Cụ thể gồm: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Phú Nghĩa phần mở rộng theo Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 28-12-2007 của UBND tỉnh Hà Tây và Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp xã Phú Nghĩa theo Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 4-10-2006 của UBND tỉnh Hà Tây. Toàn bộ quỹ đất dịch vụ được quy hoạch tập trung tại khu hạ tầng Đồng Trà, xã Phú Nghĩa theo Quyết định giao đất số 1162/QĐ-UBND ngày 23-3-2020 của UBND thành phố Hà Nội.

Cùng với rà soát kiến nghị đất dịch vụ, xã Phú Nghĩa chủ động kiểm soát, làm sạch dữ liệu đất đai, tạo thuận lợi trong quản lý đất đai. Ảnh: Kim Thoa

Đến nay, 478 hộ với tổng diện tích 29.471,47m² đã được bàn giao đất. Có 24 hộ, diện tích 1.190,27m², đã bốc thăm vị trí thành công nhưng chưa được ban hành quyết định giao đất.

Ngoài ra, còn 22 hộ lẻ chưa thực hiện bốc thăm vị trí đất dịch vụ, tổng diện tích lẻ tiêu chuẩn 581,78m², do diện tích đất lẻ tiêu chuẩn quá nhỏ, dưới 30m²/hộ.

Báo cáo cũng cho biết, 235 hộ dân đã hoàn thành nộp số tiền tạm thu vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông báo số 106/TB-UBND ngày 13-2-2019 của UBND huyện Chương Mỹ trước đây.

Một trong những nội dung được Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ rõ là việc UBND huyện Chương Mỹ trước đây áp dụng Quyết định số 1098/QĐ-UB của UBND tỉnh Hà Tây cũ nhưng chưa xem xét điều kiện phải có tỷ lệ thu hồi đất nông nghiệp từ 30% diện tích đất nông nghiệp được giao, theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP và Điều 48 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, UBND huyện Chương Mỹ (trước kia) chưa kịp thời đề xuất UBND thành phố xem xét, cho ý kiến đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất dưới 30%, theo Văn bản hướng dẫn số 6027/UBND-TNMT ngày 3-8-2010 của thành phố.

UBND xã Phú Nghĩa đề nghị chấp thuận giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dứt điểm cho các hộ gia đình, cá nhân có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi dưới 30%, đã được UBND huyện Chương Mỹ trước đây xét duyệt, cấp Giấy xác nhận được hưởng 10% đất dịch vụ theo Quyết định số 1098/2007/QĐ-UBND của tỉnh Hà Tây cũ.

Để giải quyết các tồn tại, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Phú Nghĩa rà soát, thực hiện theo Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 15-7-2026 của HĐND thành phố về việc thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm bằng hình thức giao đất dịch vụ, đất ở để giải quyết vướng mắc trên địa bàn một số xã, phường; Kế hoạch số 319/KH-UBND ngày 13-8-2026 của UBND thành phố triển khai nghị quyết này.

Theo Kế hoạch số 319/KH-UBND, đối với các xã, phường còn lại, việc rà soát phải xác định các dự án và trường hợp có tồn tại, vướng mắc cùng tính chất, thời điểm, tương tự pháp lý; bảo đảm xem xét, xử lý thống nhất, công bằng, không bỏ sót hoặc để tiếp tục phát sinh kiến nghị, khiếu nại.

Đáng chú ý, chỉ xem xét giải quyết các trường hợp đã được UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện trước đây xác lập, có văn bản cam kết trước ngày 1-10-2009 nhưng chưa được thực hiện.

Kế hoạch nêu rõ không xác lập mới quyền được giao đất, không hợp thức hóa thông báo, cam kết trái thẩm quyền, sai đối tượng, sai tiêu chuẩn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND xã Phú Nghĩa thực hiện rà soát, giải quyết theo đúng Nghị quyết số 44/NQ-HĐND và Kế hoạch số 319/KH-UBND bảo đảm theo pháp lý, đúng trình tự, đúng đối tượng theo chỉ đạo của UBND thành phố.